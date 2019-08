08:34 Uhr

Polizei fasst zweiten Häftling nach Ausbruch aus der JVA

Am Sonntagnachmittag sind zwei Männer aus dem Gefängnis in Memmingen geflohen. Mittlerweile konnte die Polizei beide Flüchtigen fassen, nachdem Zeugen sie gesehen hatten.

Zwei Untersuchungshäftlingen ist am Sonntagnachmittag der Ausbruch aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Memmingen gelungen. Seitdem suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach den Häftlingen. Am Montag konnte zunächst der erste der beiden Gefangenen gefasst werden.

Polizei fasst beide geflohenen Häftlinge aus JVA Memmingen

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 37-jährige Georgier im Umkreis von Frickenhausen (Gemeinde Lauben im Unterallgäu) festgenommen. Er war unbewaffnet und habe keinerlei Gegenwehr geleitet, sagt Sprecherin Johanna Graf im Gespräch mit unserer Redaktion. Laut Polizei wurde der zweite Häftling später ebenfalls in der Nähe der Gemeinde Lauben gesichtet. Wie auf Anfrage unserer Redaktion am Dienstagmorgen bestätigt wurde, konnte der 36-jährige türkische Staatsbürger am späten Montagabend gegen 21 Uhr von der Polizei im Unterallgäu aufgegriffen werden. Zeugen hatten der Polizei Hinweise auf die Häftlinge gegeben. Weitere Details könne man noch nicht herausgeben, heißt es von der Polizei.

Ob die Häftlinge nach der Flucht gemeinsam unterwegs waren, ist bisher unklar. Die Gemeinde Lauben befindet sich in etwa 12 Kilometern Entfernung nordwestlich zu Memmingen.

Häftlinge in Memmingen überwanden die Gefängnismauer

Im Memminger Gefängnis sitzen derzeit etwa 160 Straftäter ein. Die geflohenen Männer verbüßen eine Untersuchungshaft oder eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Den beiden geflohenen Häftlingen war es laut JVA-Chefin während eines Hofgangs gelungen, die Gefängnismauer zu überwinden. „Die haben das äußerst geschickt angestellt“, sagte die Gefängnisleiterin auf Nachfrage unserer Redaktion. Details wollte sie aber nicht nennen.

Ausbruch aus Gefängnis wie in Memmingen ist nicht strafbar

Zum Hintergrund: Der Ausbruch aus einem Gefängnis an sich ist in Deutschland nicht strafbar. „Das resultiert aus der Idee, dass der Gesetzgeber anerkennt, dass jeder Mensch einen Drang nach Freiheit hat“, erklärt Matthias Jahn, Professor am Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Goethe-Universität Frankfurt. „Das ist der bestechend einfache Grundgedanke.“ Dieses Freiheitsideal, das auch einem Strafgefangenen das Recht zugestehe, nach seiner Freiheit zu streben, sei eine deutsche Besonderheit und stehe in der Tradition des Philosophen Immanuel Kant.

Die Grenze der Straffreiheit ist den Angaben zufolge allerdings erreicht, wenn der Gefangene bei seiner Flucht Rechtsgüter anderer in Mitleidenschaft zieht – etwa bei Sachbeschädigung oder Gewalt gegen Beamte. Strafbar macht sich außerdem, wer Häftlinge befreit oder ihnen zur Flucht verhilft. (AZ, dpa)

