12:00 Uhr

Polizei ist Streusalz-Dieben auf der Spur

Begehrtes Gut in diesen Tagen: Streusalz. Symbolfoto

In Wiedergeltingen wurde der Diebstahl von 120 Kilo Streusalz angezeigt. Ob die Bad Wörishofer Polizei bei der Fahndung nach eisfreien Wegen in Wiedergeltingen gesucht hat, ist nicht bekannt.

Ob es sich bei den Tätern tatsächlich um „eiskalte Diebe“ gehandelt hat, ließ die Polizei Bad Wörishofen bei dieser Meldung ebenfalls offen. Fest steht, dass aus einer von der Gemeinde Wiedergeltingen bereitgestellten Tonne an der Grundschule in der Mindelheimer Straße rund 120 Kilogramm Streusalz gestohlen wurde. Den Wert schätzt die Polizei auf rund 30 Euro. Als mutmaßliche Tatzeit wird das vergangene Wochenende angegeben. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800.

