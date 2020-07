vor 49 Min.

Polizei klärt Diebstahlserie: Fuchs klaut Schuhe in Buchloe

Erinnerungen an die mysteriösen Vorfälle mit Pumps in Türkheim werden wach. Ein weiterer kurioser Fall für die Ermittler.

Wer erinnert sich noch an den „Pumps-Fall“ von Türkheim? Im vergangenen November standen dort abends plötzlich neuwertige hochhackige Frauenschuhe vor Haustüren. Am nächsten Morgen waren die Pumps dann wieder weg. Ein Stückchen weiter, in Buchloe, kam es nun ebenfalls zu einem Schuh-Fall. Seit einiger Zeit verschwinden dort einzelne Schuhe vor Haustüren und von den Terrassen von zwei Siedlungen. Die Polizei ging zunächst von mysteriösen Diebstählen aus, immerhin waren hochwertige Schuhe darunter. Doch inzwischen ist aufgrund von Zeugenaussagen klar, wer für diese kriminelle Serie verantwortlich ist.

Eine Landwirtin hat plötzlich eine Menge Schuhe zuviel

Der Dieb ist ein Fuchs, der die einzelnen Fußbekleidungen in die benachbarten Felder schleppt – vermutlich zum Amüsement seines Nachwuchses. Eine Landwirtin hat dort und bei sich am Hof schon sechs Schuhe gesehen oder gefunden: „Die kommen und gehen“. Nun will die Bäuerin alle Schuhe bei einem Stromkasten an einem Feldweg deponieren – für alle, die ein Einzelstück vermissen. (fro, m.he)

Wie der "Pumps-Fall" von Türkheim ausging - nicht weniger kurios - lesen Sie hier:

