11:21 Uhr

Polizei klärt Serie von Einbrüchen und Schmierereien

Ein 20-Jähriger soll Ende Mai in Mindelheim "künstlerisch" aktiv gewesen und auch für zwei Einbrüche verantwortlich sein.

Über Nacht „zierte“ Ende Mai der Schriftzug „Seven Seven“ garniert mit einer Krone mehrere Hauswände im nördlichen Stadtgebiet von Mindelheim. Auch am Hallenbad und am Westernacher Tor war der „Künstler“ damals aktiv. Nun hat die Polizeiinspektion Mindelheim einen 20-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Er soll auch für zwei Einbrüche in ein Büro und ein leer stehendes Haus in Mindelheim im selben Zeitraum verantwortlich sein, bei denen rund 800 Euro gestohlen wurden und zudem erheblicher Sachschaden entstand. Zusammen mit den Graffitischmierereien beläuft sich der Schaden laut Polizei auf 10.000 Euro. Spuren, die sie nach einem der Einbrüche sichern konnte, führten nun zu dem 20-Jährigen. Er ist in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Vorfällen in Erscheinung getreten. (baus)

