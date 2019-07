vor 24 Min.

Polizei muss betrunkene Frau (49) vor sich selbst schützen

Sturzbetrunken torkelte eine Frau am Sonntag auf der Straße umher. Von der Polizei oder dem Rettungsdienst wollte sie sich aber partout nicht helfen lassen.

Eigentlich wollte die 49-jährige Rumänin am Sonntagnachmittag bei der Tank- und Rastanlage nahe der A 96 auf einen Reisebus warten. Doch laut Polizei war ihr dabei so langweilig, dass sie sich mit Schnaps die Zeit vertrieb. Und das tat die Rumänin dann sehr ausgiebig: Rund eineinhalb Flaschen des hochprozentigen Getränks soll sie laut Polizeibericht konsumiert haben. Im Vollrausch lief die 49-Jährige dann mehrfach auf die Fahrbahn, stürzte dabei und verletzte sich. Gegenüber der Polizeistreife zeigte sie sich renitent und weigerte sich zudem vehement, ihre Verletzungen vom Rettungsdienst versorgen zu lassen. Da laut Polizei der Verdacht einer erheblichen Selbstgefährdung vorlag, wurde sie in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

