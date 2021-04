Polizei spürt Ausreißerin aus Norddeutschland in Bad Wörishofen auf

Eltern melden ihre 16 Jahre alte Tochter als vermisst. Die Polizei nimmt sie nach einer Fahndung in Bad Wörishofen in Gewahrsam.

Die Polizei hat ein als vermisst gemeldetes Mädchen in Bad Wörishofen aufgespürt. Die 16-Jährige aus Norddeutschland wurde am Mittwochabend in Gewahrsam genommen.

Die Eltern der 16-Jährigen, die in Norddeutschland lebt, hatten ihre Tochter als vermisst gemeldet. Eine Fahndung nach dem Mädchen begann. Nach mehreren Hinweisen verdichteten sich Anhaltspunkte, wonach sich das Mädchen in Bad Wörishofen aufhalte. Polizisten fanden sie schließlich bei einem Freund.

Die Polizei brachte die 16-Jährige zwischenzeitlich nach Rücksprache mit den Eltern zu einem Verwandten aus dem Allgäu. Von dort aus werde sie nach Norddeutschland zurückfahren. Die Polizei hat das Jugendamt eingeschaltet. (mz)

