22.09.2019

Polizei sucht in Mindelheim Täter mit Helikopter

Warum die Mindelheimer in der Nacht auf Sonntag von ohrenbetäubendem Lärm geweckt wurden.

Von Johann Stoll

Spätestens um 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag war es vorbei mit der Nachtruhe vieler Mindelheimer. Ohrenbetäubender Lärm breitete sich über der Kreisstadt aus. Ein Polizeihubschrauber kreiste mehr als eine halbe Stunde lang über der Stadt.

Dem Einsatz vorangegangen waren Brandstiftungen an mehreren Fahrzeugen, wie die Polizei Mindelheim berichtet. Gegen Mitternacht waren drei Pkw und ein motorisiertes Zweirad angezündet worden. Der oder die Täter hatten dazu offenbar Grillkohleanzünder verwendet. Die Taten spielten sich im Sebastianspark, in der Martin-Schorer-Straße und in der Berliner Straße ab. Die Polizei gibt den Sachschaden mit 25.000 Euro an.

Hubschrauber wird nach Brandstiftung in Mindelheim angefordert

Kaum war die erste Brandstiftung bei der Polizei gemeldet worden, versuchten die Beamten alles, den oder die Täter habhaft zu werden. Dazu wurde auch der Hubschrauber angefordert, der mit Lichtspots die Gegend absuchte. Dieser Einsatz blieb aber erfolglos. Wer Hinweise auf die Taten geben kann, wird gebeten, sich mit der Mindelheimer Polizei unter Tel. 08261/7685-0 in Verbindung zu setzen.

