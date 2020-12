13:00 Uhr

Polizei sucht jugendliche Schmierfinken

Drei Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren haben laut Polizei am Dienstagnachmittag an der Hahnenfeldstraße in Bad Wörishofen die Fenster zweier Häuser mit Graffiti beschmiert.

Ebenfalls gelangten die Täter, bei denen es sich wohl um einen 12 bis 14 Jahre alten Jungen und ein gleichaltriges Mädchen handelte, in eine Garage des Anwesens und besprühten dort das Inventar sowie einen darin befindlichen Mercedes. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die Jugendlichen eventuell beobachtet hat oder Hinweise auf die Identität geben kann, soll sich dringend melden.

