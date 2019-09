14:07 Uhr

Polizei tappt nach Brandserie in Mindelheim im Dunkeln

Spuren der Zerstörung am Mindelheimer Sebastianspark: Dort wurde in der Nacht auf Sonntag ein Auto angezündet. Wer dieses und drei weitere Fahrzeuge mit Grillanzündern zerstört hat, ist noch unklar.

Trotz eines Polizeieinsatzes mit Hubschrauber ist unklar, wer am Wochenende mehrere Fahrzeuge in Mindelheim angezündet hat. Eine Sonderkommission ermittelt.

Von Max Kramer

Nach der Brandserie vom Wochenende in Mindelheim steht die Polizei vor einem Rätsel. So erschreckend die Bilanz mit insgesamt vier zerstörten Fahrzeugen und einem Sachschaden von 25.000 Euro ist, so offen sind aktuell noch viele Fragen. Darunter auch die alles entscheidende nach dem Täter.

Denn auf der Suche nach einem Tatverdächtigen tappt die Polizei im Dunkeln – trotz einer äußerst aufwendigen Suchaktion: 25 Beamte und sogar ein Hubschrauber kamen noch in der Nacht auf Sonntag zum Einsatz (wir berichteten). Im Zuge dessen wurden nach Auskunft der Polizei auch einige Personen kontrolliert. Ein Treffer war noch nicht dabei – trotz anderslautender Gerüchte, die rasch im Internet kursierten.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit voller Absicht gehandelt haben, und ermittelt deshalb nun wegen Brandstiftung. Sollte ein Täter gefunden werden, erwartet ihn eine Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr. In extremen Fällen müssen die Täter bis zu zehn Jahre hinter Gitter.

Nach Bränden und Hubschrauber-Einsatz: Polizei spricht von "Zufallsopfern"

Viel deutet darauf hin, dass die Fahrzeuge im Mindelheimer Norden – drei Autos im Sebastianspark und in der benachbarten Martin-Schorer-Straße, ein Motorroller in der Berliner Straße – aus reiner Zerstörungswut in Brand gesetzt wurden. Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang von „reinen Zufallsopfern“.

Dass ein anderer Hintergrund wie etwa ein Beziehungsstreit eine Rolle spielt, könne de facto ausgeschlossen werden, schließlich seien gleich mehrere Fahrzeuge betroffen gewesen.

Das macht die Ermittlungen nicht einfacher. Die Polizei hofft nun auf Erkenntnisse aus den Befragungen verschiedener Zeugen. Darunter sind auch die Teilnehmer einer Nachbarschaftsfeier, die am Samstagabend in der Nähe der Tatorte stattfand.

Inzwischen beschäftigt sich eine eigens gebildete Sonderkommission mit der Brandserie. Darin kümmern sich zwei bis drei Mindelheimer Beamte ausschließlich um die Vorfälle vom Wochenende. Dabei wird auch eine Rolle spielen, ob ein Zusammenhang zu früheren, noch ungeklärten Brandstiftungen in Mindelheim besteht.

Der Norden Mindelheims war schon mehrfach Ziel von Brandstiftern

Denn der Norden Mindelheims war schon mehrmals Ziel von Brandstiftern. Allein in der Martin-Schorer-Straße, wo sich nun eines der verbrannten Autos befand, kam es in den vergangenen Jahren öfter zu Zwischenfällen: Im Sommer 2012 wurden dort zwei Autos, im Herbst 2015 ein Carport und im Februar 2016 ein Auto angezündet. Die Suche nach den Tätern verlief jeweils erfolglos.

Ein weiterer, ähnlicher Fall beschäftigte die Polizei im Dezember 2016. Damals gingen im Inselweg und in der Stephanstraße zwei Pkw in Flammen auf. Ein besonders spektakulärer Fall ereignete sich 2016 in Bad Wörishofen. Dort brannte auf dem Bahnhofsparkplatz ein Reisebus aus. Das Feuer griff damals auf den Dachstuhl des benachbarten Parkhauses über. Der Schaden betrug mehr als eine Million Euro. All diesen Fällen ist gemeinsam, dass der oder die Täter ohne Strafe davonkamen.

Eine Ausnahme bildete da der spektakuläre Brand in der Landsberger Straße an Pfingsten 2014. Überführt wurde ein damals 22-Jähriger. Das Urteil: zwei Jahre und fünf Monate Gefängnis. Bis die jüngste Brandserie in Mindelheim aufgeklärt ist, dürfte es dagegen noch lange dauern. Es könne einige Wochen in Anspruch nehmen, bis alle Untersuchungen abgeschlossen seien, so die Polizei.

