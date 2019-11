12:00 Uhr

Polizei überwältigt rabiaten Mann

Die Polizei musste einen Streit eines Pärchens in Bad Wörishofen schlichten.

Der 49-jährige wollte bei einem Streit in Bad Wörishofen auf eine 54-jährige Frau losgehen.

Polizeieinsatz in Bad Wörishofen: Am Sonntag, kurz vor Mitternacht, kam es zu einem heftigen Streit zwischen einem Pärchen. Der 49-jährige Mann habe die Frau dabei auch beleidigt, teilt die Polizei mit. Das war auch der Grund, warum jemand die Polizei rief. „Als der Mann offenbar auch noch auf die 54-jährige Frau losgehen wollte, wurde er von der Polizeistreife zu Boden gebracht und gefesselt“, teilt ein Polizeisprecher mit. Dabei habe der 49-Jährige Widerstand geleistet. Weil er auch noch erheblich alkoholisiert war, brachten ihn die Polizisten zur Ausnüchterung in die Haftzelle der Polizeiinspektion Bad Wörishofen.

Der Einsatz wurde von den Einsatzkräften mit der erst kürzlich eingeführten Body-Cam aufgezeichnet. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen Widerstand, Nötigung und Beleidigung ermittelt. (mz)

Themen folgen