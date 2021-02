vor 18 Min.

Polizei weiß nichts von Kindesentführungen in Türkheim

Plus In sozialen Medien gehen schlimme Gerüchte über Kindesentführungen in Türkheim um, Eltern sind verängstigt. Was die zuständige Polizei jetzt unternimmt.

Von Alf Geiger

„Ich war richtig geschockt, als ich das gelesen habe. Danke, dass Sie uns die Augen geöffnet haben“, schreibt eine Türkheimerin bei Facebook. Einige Mitglieder der Gruppe „Türkheimer“ wunderten sich darüber, weil sie zunächst gar nicht so recht einordnen konnten, worum es eigentlich ging. Nach und nach meldeten sich dann andere Gruppenmitglieder und klärten auf, dass sich der Post der Frau offenbar auf inzwischen gelöschte Nachrichten über einen angeblichen Fall einer „versuchten Kindesentführung“ bezogen hatte.

Einige Türkheimer reagieren verängstigt auf die Gerüchte über angebliche Kindesentführung

Einige Facebook-User der Türkheim-Gruppe reagierten entsprechend verunsichert, andere warnten wiederum eindringlich vor voreiligen Schlüssen, solange es keine Beweise oder polizeilichen Ermittlungen dazu gebe: „Viele verwechseln Fakten und Meinungen“, schrieb einer dazu, „Übel, diese Hetze“, meinte eine Userin und fügte warnend hinzu: „Im echten Leben stellt sich keiner auf dem Biomarkt hin und erzählt das öffentlich. Aber anonymisiert im www geht das...“, ärgert sich eine Türkheimerin.

Auch die Mindelheimer Zeitung wurde direkt angesprochen und gebeten, die Möglichkeiten zu nutzen und bei der Bad Wörishofer Polizei anzufragen, wie viele Fälle der versuchten Kindesentführung während der letzten Wochen in Türkheim und Umgebung gemeldet wurde. „Oder hält man sich aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst zurück?“ mutmaßte ein Facebook-User.

Polizeichef Maier ist kein einziger Fall einer versuchten Kindesentführung in Türkheim bekannt

Polizeichef Thomas Maier von der zuständigen Bad Wörishofer Polizeiinspektion reagierte auf die entsprechende Anfrage der MZ mit Kopfschütteln: „Nein, uns ist kein einziger Fall einer versuchten Kindesentführung oder eines ähnlich gelagerten Falles bekannt“, so der Polizeihauptkommissar. Dementsprechend gebe es natürlich auch keine Ermittlungen in diese Richtung, so Maier.

Umso mehr wundert er sich, dass bei einem Verdacht von derartiger Tragweite wie einer Kindesentführung – auch wenn sie nur versucht worden sein sollte – sich die mutmaßlich Betroffenen oder auch vermeintliche Mitwisser nicht sofort an die Polizei gewendet haben. Denn nur die Polizei sei für solche Ermittlungen der richtige Ansprechpartner, betont Maier mit Nachdruck.

Polizeichef Thomas Maier

Natürlich kennt der erfahrene Ermittler solche Verdächtigungen, die – wenn auch selten, aber doch regelmäßig – aufkommen. Sobald der Polizei solche Behauptungen oder Verdachtsmomente gemeldet werden, gehe man dem sofort gezielt und energisch nach, versichert der Polizeichef. Und auch wenn es sich wie offenbar bei dem jetzt genannten „Fall“ in Türkheim lediglich um schlimme Gerüchte handeln sollte, dann nehme die Polizei das dennoch sehr ernst.

Was Maier aber so ganz und gar nicht gutheißen kann, sind unbewiesene Behauptungen und vage Vermutungen, die dann häufig aus Unkenntnis oder persönlicher Betroffenheit als „Tatsachen“ dargestellt werden. Leider müsse er dann oft feststellen, dass sich diese angeblichen „Tatsachen“ dann schnell als böse Gerüchte ohne tatsächlichen und schon gar nicht beweisbaren Bezug zur Realität erweisen.

Wenn jemand Beobachtungen mache, die Anzeichen für eine mögliche Straftat erkennen ließen, dann gibt es laut Polizeichef Thomas Maier nur eine richtige Reaktion: Sofort direkt bei der Polizei anrufen und seine Beobachtungen schildern. Denn nur dann könne die Polizei auch Ermittlungen aufnehmen und versuchen zu klären, was wirklich passiert sei.

Dass solche Ermittlungen immer wieder im Sande verlaufen, sollte die besorgten Betroffenen aber keineswegs daran hindern, zum Telefonhörer zu greifen und die Polizei zu informieren. „Wer etwas Verdächtiges beobachtet, der kann sich auf die Polizei verlassen“, versichert Maier. Das sei auch dann der Fall, wenn der potenzielle Augenzeuge seine Mitteilung an die Polizei anonym machen wolle – auch in diesem Fall nehme die Polizei jeden Hinweis ernst, so Maier.

Verantwortungslos sei es dagegen, unbewiesene Behauptungen und Verdächtigungen ins Netz zu stellen, die bei vielen Menschen für Angst und Schrecken sorgen könne. „Sowas kann unter Umständen auch strafbar sein“, warnt Polizeichef Maier.

Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 oder im Notfall die 110.

