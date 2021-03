14:00 Uhr

Polizei zieht betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Einen Monat lang muss ein 48-Jähriger jetzt zu Fuß gehen, nachdem ihn eine Polizeistreife betrunken am Steuer erwischt hat.

Am Donnerstagnachmittag führte die Polizei Bad Wörishofen in der Jakob-Sigle-Straße eine Verkehrskontrolle durch. Als sie einen 48-Jährigen kontrollierten, wehte ihnen schon eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Der Verdacht wurde durch einen Alkoholtest bestätigt. Dabei ergab sich ein Wert von über 0,5 Promille. Der 48-jährige Mann führte zudem ein sogenanntes Einhandmesser mit sich, was laut Polizei verboten ist. Aufgrund der begangenen Ordnungswidrigkeiten muss er nun mit beträchtlichen Bußgeldern rechnen sowie einem einmonatigen Fahrverbot.

