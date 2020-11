11:00 Uhr

Polizei zieht drei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Ihren Führerschein los sind drei Männer, die von der Polizei betrunken am Steuer ihres Autos erwischt worden sind.

Am Dienstagabend zog die Polizei auf der Staatsstraße 2518 auf Höhe des Skyline Parks einen 47-jährigen aus dem Verkehr und stellte bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille und ein anschließender, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigten den Verdacht. Den 47-Jährigen erwartet ein einmonatiges Fahrverbot und 500 Euro Bußgeld.

Noch länger wird ein 45-Jähriger vermutlich auf seinen Führerschein verzichten müssen, der in der Nacht auf Mittwoch wurde in der Kaufbeurer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Schon die deutliche Alkoholfahne ließ darauf schließen, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkoholtest zeigte dann sogar einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei.

Eine deutliche Alkoholfahne wehte den Streifenbeamten auch entgegen, als sie am Dienstagabend in der Mindelheimer Straße einen 51-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille und der folgende gerichtsverwertbare Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 51-Jährige ist jetzt einen Monat lang seinen Führerschein los und muss 500 Euro Bußgeld bezahlen.





