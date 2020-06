vor 55 Min.

Polizeireport: Junger Greifvogel verirrt sich in Mindelheimer Geschäft

Wildtiereinsatz der Mindelheimer Polizei. Auf diesem Symbolbild ist ein etwa vier bis sechs Wochen alter Waldkauz zu sehen, der in der Kleintierklinik Sonthofen in Bayern versorgt wird.

Polizeieinsatz wegen Greifvogel in Maximilianstraße Mindelheim.

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz sind am Montagvormittag Beamte der Mindelheimer Polizei in die Maximilianstraße in Mindelheim gerufen worden. Der Grund dafür: Ein junger Greifvogel hat sich in einem Geschäft verirrt und fand den Weg nicht mehr nach draußen.

Polizei Mindelheim bringt Greifvogel zu einer Unterallgäuer Aufzuchtstation

Laut Polizei war der Vogel nicht mehr flugfähig. Das junge Tier konnten die Mitarbeiter Ladens einfangen und den Polizeibeamten übergeben. Diese hat das Jungtier einem fachkundigen Greifvogelexperten im Landkreis Unterallgäu anvertrauen. Dort wird der Greifvogel aufgezogen und umsorgt, bis er flügge und selbstständig genug ist. (mz)

