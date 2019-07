vor 19 Min.

Preisexplosion für Anlage schockt Mindelheims Stadtrat

Eine neue Anlage für das Industriegebiet bei Kammlach wird viel teurer als geplant. Warum das für Uneinigkeit sorgt - und wofür die Anlage gebraucht wird.

Von Max Kramer

„Schockierend“, „gravierend“, „bitter“: Die Reaktionen der Stadträte auf die überraschend hohen Kosten für eine Druckerhöhungsanlage im Westen von Ober-auerbach waren eindeutig. Mit der Anlage will die Stadt Mindelheim die Wasserversorgung für den interkommunalen Industrie- und Gewerbepark bei Kammlach verbessern und für mehr Druck in den Leitungen sorgen. Nun wurde auch bekannt, zu welchem Preis. Der ist deutlich höher als erwartet – und sorgt für Uneinigkeit in der Stadtverwaltung.

Geplant ist das Projekt bereits seit 2016. Nach einem Stadtratsbeschluss im vergangenen Mai wurden die verschiedenen Bauarbeiten schließlich ausgeschrieben. Das Ergebnis: Die Kosten für den Tiefbau liegen bei rund 356.000 Euro, die für die Maschinentechnik bei 241.000. Das entspricht nach Angaben von Stefan Steinbacher, Geschäftsführer des zuständigen Ingenieurbüros Steinbacher Consult, einer Steigerung von jeweils rund 20 Prozent. Die anderen beiden, bislang ausgeschriebenen Kostenfaktoren Edelstahlbehälter und Elektrotechnik würden sich im Rahmen der Kalkulation bewegen. Diese sei kurz vor den Ausschreibungen im Mai erstellt worden.

„Das ist normalerweise nicht der Vergleich, den man heranzieht“, sagt Stadtbaumeister Gerhard Frey auf MZ-Nachfrage. Er verweist auf eine Kostenberechnung von vor einem Jahr – und im Vergleich dazu seien die Kosten für die Druckerhöhungsanlage durchschnittlich um 80 Prozent gestiegen. Frey spricht deshalb von einer Kostenexplosion. „Ich persönlich hätte den Auftrag so nicht vergeben.“

Der Wasserpreis soll durch die Anlage nicht steigen

Insgesamt wird der Neubau voraussichtlich rund 950.000 Euro teuer. Dass die Kosten seit Beginn der Planungen 2016 in die Höhe geschnellt sind, hat für Bürgermeister Stephan Winter einen einfachen Grund. „Viele Arbeiten an der Anlage müssen auch an jedem gewöhnlichen Haus gemacht werden. Das sind Massenarbeiten“, sagt Winter. Nur wenige Unternehmen hätten auf die Ausschreibungen reagiert. „Momentan wird viel gebaut, der Markt bewegt sich dort rasant. Dreieinhalb Jahre sind da Lichtjahre.“ Preissteigerungen von zehn bis 20 Prozent jährlich seien normal. Wenn man die Maßnahmen nochmal ausschreibe, müsse man mit einem erneuten Preisanstieg rechnen. „Wir reden hier über Pflichtaufgaben – da kommen wir nicht aus“, sagt Winter.

Auswirkungen auf den Wasserpreis wird die Druckerhöhungsanlage vorerst nicht haben. „Meines Erachtens ist die Anlage durch Neuansiedlungen im Gewerbegebiet und die entsprechenden Beiträge bereits gedeckt“, sagt Kämmerer Wolfgang Heimpel.

Finanziert wird die Anlage über das gesamte Wasserversorgungssystem der Stadt. Dazu gehören einerseits die Beiträge, die Grundstückseigentümer – Unternehmen wie Privathaushalte – für die Erschließung zahlen müssen. Andererseits fließt auch der Wasserpreis ein, der sich am konkreten Verbrauch orientiert. Mindelheims Bürger zahlen also zumindest indirekt für die Anlage mit. Momentan liegt der Wasserpreis bei 1,23 Euro pro Kubikmeter. Man könne nicht ausschließen, sagt Heimpel, dass das Wasser für alle ab 2021 teurer wird. Es sei im regionalen Vergleich aber ohnehin außergewöhnlich günstig.

Die Anlage für das Mindelheimer Industriegebiet soll lange bestehen

Nach dem Beschluss des Stadtrats soll der Bau der Druckerhöhungsanlage schon am 15. Juli starten. Die Anlage wird in einer Feldscheune unterkommen, die nach Aussage von Ingenieur Steinbacher „unauffällig ist und in die Landschaft passt“. Sie solle spätestens am 30. November in Betrieb genommen werden – und dann „für die nächsten 50, 70, 100 Jahre bestehen.“

Von der Anlage erhofft sich Joachim Theys, Leiter des Mindelheimer Wasserwerks, dass die Unternehmen im Gewerbepark langfristig genügend Druck in den Leitungen haben. „Dort haben wir teilweise nur eineinhalb Bar“, sagt Theys. „Das ist viel zu wenig.“ Insbesondere in den Spitzenzeiten komme es zu Engpässen. Die neue Anlage sei die einzige Variante, das Problem zu lösen. Er gab aber zu, die Planung habe etwas länger gedauert als ursprünglich gedacht.

