vor 41 Min.

Premiere auf dem Bauernhof

Für viele Mädchen und Buben war es das erste Mal, dass sie den beeindruckend großen und süßen kleinen Tieren in einer Landwirtschaft so nahe kommen konnten

Von Sabine Schaa-Schilbach

Die Milchkühe der Familie Weber in Berg bei Türkheim tragen ein auffälliges, elektronisches Halsband. „Sie kriegen nur so viel Extra-Kraftfutter, zum Beispiel Getreidepellets, wie es einprogrammiert ist“, erklärte die Bäuerin, Erika Weber. Die Kinder aber fanden es nicht gerecht, dass jede Kuh nur die für sie berechnete Portion bekommt. Denn auch wenn eine hungrige Kuh umkehrt und es nochmal am Futterautomaten versucht: mehr gibt´s halt nicht.

Der Besuch auf dem Bio-Bauernhof der Familie Weber fand im Rahmen des Pfingstferienprogramms der VHS Türkheim statt und hat Tradition. Erika Weber selbst führte die 19 Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren herum, unterstützt von Susanne Kindlmann vom Siebenschwabenhaus. Die Kids konnten viel Neues hören, sehen und mit den Händen anfassen, und sie wollten alles genau erklärt bekommen.

Das Gewächshaus und das Hochbeet mit den verschiedenen Gemüsepflänzchen und was daraus mal werden soll: Damit begann Erika Webers Rundgang. Danach wurde es spannend.

Auch die allerkleinsten Buben durften auf den Riesen-Schlepper klettern und sich kurz mal als Bulldog-Fahrer in spe fühlen. Erika Weber führte die kleine Gruppe durch alle Bereiche, die für die Haltung von über 100 Rindern wichtig sind. Es gibt nicht nur den großen Laufstall, sondern auch einen für das Jungvieh und Boxen für die Kälbchen. Und eine Herde Jungrinder ist derzeit in der Sommerfrische, weit weg vom Hof.

Die Milchkühe der Webers sind nicht angebunden, dürfen ins Freie und sehen aus wie richtige Kühe: mit schönen, gebogenen Hörnern. „Sie lieben den Regen. Da stehen sie dann stundenlang wie unter einer Dusche und wollen nicht mal zum Melken ins Trockene zurück“, erzählte Erika Weber in ihrer sympathischen, schwäbischen Sprachfärbung, „und wenn es ihnen zu heiß wird, bleiben sie lieber im Stall, mit Klimaanlage.“ Auch an diesem schon sehr warmen Vormittag drehte sich der Ventilator, und nur zwei Kühe waren im Freien.

Die Kinder durften aufzählen, was man aus Milch alles herstellen kann. Sie fragten, ob die Kühe alle Namen hätten und wie alt sie würden. Sie entdeckten im Stall die Rückenkratzbürste für Kühe und interessierten sich dann für den Melkstand.

Erika Weber erklärte die technischen Vorgänge genau. Die Kids lernten, dass auch Kühe Gewohnheiten haben und keine Änderungen im Tagesablauf mögen. Ein Kälbchen durften sie streicheln und durch das Gitter hindurch die weiche Schnauze und das glatte Fell fühlen. Das niedliche Tier war nicht so groß und massig wie eine Kuh für die Kinder. Sie erfuhren, dass die neugeborenen Kälbchen bei den Webers erst einmal bei der Mama bleiben dürfen, ehe sie dann in den Kindergarten müssen.

Erika Weber hatte zwei besondere Überraschungen für die Kinder aus dem Wertachmarkt. Ein kleines Kätzchen durfte von vielen Kinderhänden gleichzeitig gestreichelt werden, und das Zicklein einer Burenziege auf dem Arm von Erika Weber war gerade mal einen Tag alt. Es drückte sich eng an die Bäuerin, hielt aber die Liebkosungen von Kinderhand geduldig aus. Ein zweites neu geborenes Zicklein war ein bisserl Sorgenkind und wurde vom Sohn der Familie betreut.

So konnten die Kinder sehen, dass es auch unter Tiermüttern sehr gute und eher nachlässige gibt, und dass nicht alles automatisch gut läuft. Im Ziegenstall durften die Kinder aktiv sein und frisches Gras in die Raufen füllen und es auch den älteren Jungrindern zum Heu dazulegen. Die Gras-Schubkarre war im Handumdrehen leer.

Nach gut zwei Stunden Rundgang gab es vor dem Heimweg eine Pause am langen Tisch im Schatten, mit Joghurt und Milch zum Kosten. Die Milch kam dabei natürlich direkt aus dem eigenen Stall.

Mehr Fotos vom Besuch der Türkheimer Kinder auf dem Bauernhof unter www.mindelheimer-zeitung.de

Themen Folgen