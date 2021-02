vor 2 Min.

Prinzessin und Ex-Landrat im Rat der Stiftung Kulturlandschaft Günztal

Zwei neue Stiftungsräte setzen sich für Erhalt und Förderung der besonderen Landschaft ein.

2020 war für die Stiftung Kulturlandschaft Günztal ein turbulentes Jahr. Es war das Jahr des 20-jährigen Bestehens und des Aufbruchs mit entscheidenden Veränderungen. So auch im Stiftungsrat, der für die beginnende Amtszeit zwei neue Mitglieder gewählt hat. Anfang 2021 starteten Auguste Prinzessin von Bayern und Hans-Joachim Weirather in ihren Ämtern.

Die Stiftung freut sich über "zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten"

Die langjährigen Stiftungsräte Albert Göttle und Otto Kettemann übergaben ihre Posten an die nächste Generation. Die Amtszeit der beiden scheidenden Räte war nach Angaben der Stiftung eine intensive Zeit, in der sich die Organisation mit Sitz in Ottobeuren in großen Schritten weiterentwickelt hat. Daran dürfen die beiden neuen Stiftungsräte nun nahtlos anknüpfen. „Mit der Ornithologin Auguste von Bayern und dem ehemaligen Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather konnte die Stiftung zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten gewinnen, die die Arbeit der Stiftung unterstützen werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Prinzessin erforscht die Intelligenz von Rabenvögeln

Auguste Prinzessin von Bayern, die älteste Tochter von Beatrix und Luitpold Prinz von Bayern, hatte sich schon früh für den Umweltschutz engagiert. Seit ihrem Studium der Biologie in München und Kapstadt und ihrer Promotion in Cambridge beschäftigt sie sich mit der Erforschung der Intelligenz von Rabenvögeln und Papageien.

„Mit ihrem fundierten Wissen und ihrem großen Herz für den Natur- und Artenschutz möchte sie sich in der Stiftung Kulturlandschaft Günztal vor allem dem Thema Bildungsarbeit widmen“, teilt die Stiftung mit.

Der Altlandrat ist gut vernetzt

Hans-Joachim Weirather bringt Fähigkeiten ganz anderer Natur mit. Der ehemalige Landrat des Unterallgäus setzte sich in seiner Amtszeit unter anderem für eine nachhaltige Energie- und Klimaschutzpolitik ein und war auch Präsident des Fischereiverbandes. Die Stiftung dazu: „Mit seinen vielschichtigen Interessen und breit gefächerten Vernetzungen wird er den Stiftungsrat um ein wichtiges Mitglied ergänzen.“

