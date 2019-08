09:00 Uhr

Probleme mit der Telefonanlage in der MZ-Geschäftststelle

Die Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen ist derzeit nur schwer telefonisch zu erreichen. An einer schnellen Lösung wird gearbeitet.

Wer in diesen Minuten versucht, die Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung im Gärtnerweg in Bad Wörishofen telefonisch zu erreichen, muss mit Problemen rechnen. Ein technischer Defekt sorgt immer wieder für Leitungsprobleme. Die Spezialisten arbeiten fieberhaft an einer Lösung. Wir bitten, diese Probleme zu entschuldigen und melden sofort, wenn alles wieder funktioniert.

