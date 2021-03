vor 55 Min.

Promi-Koch aus Bad Wörishofen will endlich wieder kochen

Hannes Reckziegel lernte im Bad Wörishofer Luxushotel Steigenberger alles, was ein ausgezeichneter Koch können muss. Jetzt steht der gebürtige Mindelheimer im Restaurant „Schwarzreiter“ im Münchner Hotel „Vier Jahreszeiten Kempinski“ am Herd und will den Michelin-Stern verteidigen.

Plus Von seiner Mutter schaute sich Hannes Reckziegel aus Bad Wörishofen die ersten Küchentricks ab. Inzwischen kocht er erlesene Menüs, die schon mal einen fünfstelligen Betrag kosten können.

Von Franz Issing

Hannes Reckziegel will nach den Sternen greifen. Nein, nicht nach denen am nächtlichen Himmel. Eher nach denen am Firmament über der Welt der Gourmets. Der in Mindelheim geborene und in Bad Wörishofen aufgewachsene „Meister am Herd“ übernahm kürzlich die Leitung des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants „Schwarzreiter“ im Münchner Hotel „Vier Jahreszeiten Kempinski“.

Der Spitzenkoch aus Bad Wörishofen hat sich ganz der jungen bayerischen Küche verschreiben

Diese auch einen Küchenchef adelnde Auszeichnung will Reckziegel mit allen ihm ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und mit kreativer Kochkunst verteidigen. Dabei hat er sich ganz dem Konzept der der jungen bayerischen Küche verschrieben und wird dabei von zehn Kollegen und drei Auszubildenden unterstützt.

„Ich bin sehr selbstkritisch, weiß aber, dass ich die hochgesteckten Ziele meistern kann“, bemerkt der 27-jährige Küchenchef und man spürt, dass er sich auf seine neue Aufgabe riesig freut. Kochen und gut essen war schon immer die Leidenschaft von Hannes Reckziegel. Und weil schon seine Mutter eine kreative Küche pflegte, wurde auch bei ihm schon von Kindheit an der Wunsch wach, den Beruf des Kochs zu erlernen.

Sein beruflicher Werdegang liest sich demnach auch wie ein Menü mit vielen Gängen. Mit dem Zeugnis der mittleren Reife des Maristen-Kollegs in Mindelheim in der Tasche absolvierte er im Kneippstädter Steigenberger Hotel „Der Sonnenhof“ eine dreijährige Ausbildung.

Damals brachte ihm Küchendirektor Jörg Richter bei, wie man Feinschmecker verwöhnt und geschmackvolle Gaumenkitzler zubereitet. Sein damaliger Küchenchef erinnert sich an einen „sehr kreativen jungen Mann, der für seinen Beruf viel Begeisterung mitbrachte“. Während seiner Lehrzeit wohnte Reckziegel bei seinen Eltern in Wörishofen und besuchte dort die Hotelfachschule. In dieser weithin bekannten Bildungsschmiede für Führungskräfte in der Gastronomie erfuhr er ebenfalls eine praxisnahe Ausbildung.

Reckziegels Referenzen lüften das Geheimnis eines erfolgreichen Aufsteigers in den Gourmet-Himmel. So wechselte er 2014 vom Steigenberger-Hotel in Wörishofen in das weltbekannte „Adlon“ unter den Linden in Berlin. In diesem geschichtsträchtigen Hotel nahm den jungen „Commis de Cousine“ Meister Tim Raue zwei Jahre im Restaurant „Sra Bua“ unter seine Fittiche und beförderte ihn schließlich zum „Chef de Partie“ in seinem mit zwei Sternen ausgezeichneten Gourmet-Tempel. „Das war für mich eine unvergessliche Zeit“ schwärmt Reckzigel und nennt Höhepunkte. Mit seinem Team hat er im „Adlon“ Königin Elisabeth II. von England und auch zahlreiche Hollywood-Stars, wie Nicole Kidman und Johnny Depp kulinarisch verwöhnt. Doch damit nicht genug der Stationen, die der Wörishofer Meisterkoch durchlief.

Er fungierte unter anderem als „Sous-Chef“ im Hotel „ Orania Berlin“, in dem er nicht nur für die Organisation der Küche verantwortlich, sondern auch maßgeblich an der kulinarischen Ausrichtung beteiligt war. Während dieser Zeit leitete er zwischendurch auch ein Pop-Up-Restaurant auf Schloss Elmau, das unter anderem durch den G7-Gipfel dort bekannt wurde. Reckziegel ist ein Koch, der gerne und gut isst, aber sich zwischendurch auch mal gutes Sushi gönnt oder sich einen Döner Kebab reinzieht. Bekannt als sehr ehrgeizig, inspiriert ihn die Perfektion eines seines großen Vorbilder wie Daniel Hamm , der in New York ein Drei-Sterne-Restaurant betreibt und eine Vorliebe für die moderne, europäische Küche hat. Wobei der neue Küchenchef im Münchner Kempinski kein Hehl daraus macht, dass er auch asiatische Spezialitäten sehr schätzt.

Wenn der Promikoch aus Bad Wörishofen nicht am Herd steht, dann guckt er in die Kochtöpfe seiner Kollegen in aller Welt

Als Privatmann geht der fußballbegeisterte Koch gerne auf Reisen und bildet sich dabei kulinarisch weiter. „Wenn ich unterwegs bin, habe ich den Kopf frei, da kommen mir die besten Ideen für neue Gerichte“, erzählt er und verrät sein Erfolgsrezept: Sich mit großen Vorbildern messen und stets bestmögliche Leistung bringen.

Will heißen: Reckziegel setzt auf höchste Qualität sowie Regionalität und Saisonalität der zu verarbeitenden Produkte. Mit diesem Konzept will der Küchenchef den Michelin-Stern des Restaurants „Schwarzreiter“ erfolgreich verteidigen. Gefragt nach dem teuersten Menü, das er bisher gekocht hat, fällt ihm ein extravagantes Catering-Menü ein, das ein prominenter Gast mehreren Personen in seinen Privatjet servieren ließ. Und das alles für einen fünfstelligen Betrag. Hannes Reckziegel hofft, dass die Restaurants bald wieder öffnen dürfen und er seiner Kochkunst frönen kann.

