08:00 Uhr

Protestveranstaltung gegen Corona-Maßnahmen: Eine Demo ohne Demonstranten

Plus Kritiker der Corona-Maßnahmen versuchen in Mindelheim mit einem neuen Format die Gräben zu überwinden. Statt Demonstranten sollen die Menschen etwas anderen vorfinden.

Von Johann Stoll

Über die Sommermonate hinweg fand Woche für Woche in Mindelheim eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen statt. Die Veranstalter haben aus diesen Kundgebungen immer wieder kleine Events mit musikalischen Einlagen gemacht. Aber es setzte auch Kritik, insbesondere von Einzelhändlern aus der Altstadt, die durch die Aktionen jeden Freitagnachmittag feststellen mussten, dass ihnen Kunden weggeblieben waren. Jetzt soll eine "Demonstration ohne Demonstranten" die unüberbrückbaren scheinenden Gräben überwinden.

Die Corona-Kritiker haben sich daraufhin gesprächsbereit gezeigt. Die festen Veranstaltungen auf dem Marienplatz wurden aufgegeben. Die Demonstrationen zogen vermehrt durch die Stadt.

Kreis der Unterstützer aus Mindelheim sei auf mehr als 180 angewachsen

Die vergangenen Wintermonate fanden gar keine Protestveranstaltungen mehr statt. Nach dieser kreativen Pause wollen die Veranstalter nun in neuer Form weitermachen. Die Hauptakteure stammen aus Sontheim. Inzwischen ist der Kreis der Unterstützer auf mehr als 180 angewachsen, die alle aus dem Raum Mindelheim kommen, sagt Susanne van Selow, die zu den Aktiven zählt.

Was diese Gruppierung umtreibt und betroffen macht, ist die Spaltung der Gesellschaft. „Wir wollen wieder ins Gespräch miteinander kommen und nicht provozieren“, sagt van Selow. Man sei häufig gleich beschimpft worden, wenn man die Corona-Vorgaben kritisch beleuchtet habe. Die Leute müssten aber in die Lage versetzt werden, zu verstehen, was der andere meint.

Rund 30 Schilder werden bei der angemeldeten Demonstration zu sehen sein

Am Freitag, 5. März, kommt es nun am Forum zwischen 13.30 und 17.30 Uhr zu einer „Demonstration ohne Demonstranten“. Der Name sei Programm. Es werden keine Demonstranten da sein. Kein Passant wird angesprochen, es werde niemand aufgefordert, Stellung zu beziehen, es werden keine Reden gehalten. Einzig die Schilder mit den Fragen der Pandemiefolgen warten darauf, erkundet zu werden. Rund 30 solche Schilder werden bei der angemeldeten Demonstration ohne Demonstranten zu sehen sein, sagt van Selow.

Auf einer Pinnwand hat jeder die Möglichkeit, seine Fragen zu formulieren. Das Ziel der Versammlung sei, die unüberbrückbar scheinenden Gräben durch vorsichtigen und achtsamen Austausch zu überwinden, betont van Selow.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen