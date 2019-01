11:11 Uhr

Prügelei auf Party - Schwere Verletzung durch Rakete

Zum Jahreswechsel kommt es zu Verletzungen und Unfällen. In Markt Wald kracht ein Auto in ein Solarfeld.

Von Markus Heinrich

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages kam es auf einer privaten Silvesterfeier in Türkheim zu einer Auseinandersetzung. Ein 21-jähriger Ostallgäuer wurde von einem anderen Partygast dreimal ins Gesicht geschlagen, sodass er eine Platzwunde an der Lippe erlitt. Alle Beteiligten waren zum Tatzeitpunkt nach Angaben der Polizei angetrunken.

Am Silvesterabend zog sich ein 34-jähriger Mindelheimer schwere Verletzungen an der rechten Hand zu. Der Mann wollte nach Darstellung der Polizei zu Jahreswechsel eine Rakete zünden, die aber nicht startete. Als der Mann den Blindgänger sicherheitshalber in die Regentonne werfen wollte, detonierte die Rakete in seiner Hand. Durch die Explosion zog sich der Mindelheimer eine blutende Fleischwunde an der Handfläche zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In der Silvesternacht, kurz vor dem Jahreswechsel, hat sich auf Höhe der Funkstation bei Markt Wald zudem in Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei brach ein 26-Jähriger mit seinem Auto an der Abzweigung durch einen Zaun in ein angrenzendes Solarfeld. Zuvor war der Wagen über einen Straßengraben geschossen. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 7000 Euro. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von über einem Promille.

