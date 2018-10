17:09 Uhr

Qualm in der Halle eines Entsorgungsbetriebs

In einem Entsorgungsfachbetrieb in Wiedergeltingen kam es zu einer Reaktion von Batterieinhalten und Regenwasser.

Batterien reagieren mit Regenwasser.

In einem Entsorgungsfachbetrieb nahe der Mühle von Wiedergeltingen kam es am Montag nach einem Regenwassereintritt zu einer Reaktion mit dem Inhalt von Batterien. Das teilt die Polizei in einer Ersteinschätzung mit. Rauchentwicklung und ein Feuer in einer Halle seien zwischenzeitlich aber unter Kontrolle. Verletzt wurde den Angaben zufolge glücklicherweise niemand. Es war in dieser Angelegenheit nicht der erste Einsatz des Tages, wie von der Polizei zu erfahren war. Bereits um 13 Uhr waren Beamte vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt habe es keinen Sachschaden gegeben, hieß es. (mz)

