13:00 Uhr

Radelndes Ehepaar uneinig über die Fahrtrichtung: Unfall

Den Ausflug mit ihren E-Bikes wird dieses Ehepaar wohl so schnell nicht vergessen: Beide mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Missverständnis über die Fahrtrichtung war laut Polizei Auslöser für einen folgenschweren Zusammenstoß eines Ehepaares (67 und 77 Jahre alt), das am Sonntagabend mit seinen E-Bikes auf dem Fahrradweg Schlingen in Richtung Bad Wörishofen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Eheleute leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

