11:57 Uhr

Radfahrer prallen in Autos – und flüchten

Eine ungewöhnliche Serie von Unfällen beschäftigt die Polizei von Bad Wörishofen.

Eine eher kuriose Unfallserie hat sich Bad Wörishofen ereignet. Im Mittelpunkt jeweils: flüchtende Radfahrer. Am späten Sonntagnachmittag prallte eine Radfahrerin an der Einmündung Breitenbergstraße/Königsberger Straße in ein Auto. Die etwa 40 Jahre alte Frau habe dem 75-jährigen Autofahrer zuvor die Vorfahrt genommen, berichtet die Polizei. Die Radfahrerin prallte in die Motorhaube des Wagens und stürzte – anschließend stieg sie wieder auf ihr Rad und fuhr davon. Nun sucht die Polizei nach ihr oder möglichen Unfallzeugen. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro.

Auch im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen krachte es

Ein weiterer Unfall ereignete sich ebenfalls am späten Nachmittag in fast gleicher Weise auf der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen. Dort krachte ein etwa 20 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad frontal in das Auto einer 23-Jährigen, die gerade aus einem Grundstück ausfahren wollte. Auch er stieg nach dem Unfall einfach wieder auf und fuhr davon. Der Schaden am Auto sei in diesem Fall nur sehr gering, teilt die Polizei mit. Weiter ging es am Sonntagabend.

Eine 62-jährige Autofahrerin wollte von der Hauptstraße in die Türkheimer Straße abbiegen, als sie eine gestürzte Radfahrerin am Fahrbahnrand wahrnahm. Zu einem Kontakt zwischen Auto und Rad sei es nicht gekommen, wurde der Polizei berichtet. Die Radfahrerin stieg auf und fuhr gleich weiter. In allen drei Fällen hofft die Polizei nun auf klärende Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 08247/96800. (m.he)

