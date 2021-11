Regenbogenfahrt: Georg Treucher macht krebskranken Kindern Mut

Georg Teucher ist einer der Organisatoren der „Regenbogenfahrt“, die jedes Jahr zu akut Betroffenen führt. Er und die anderen Teilnehmer wissen, was Familien durchmachen, und sie zeigen, dass sich kämpfen lohnt.

Georg Teucher ist ein Mutmacher und Hoffnungsbringer. Der 33-jährige Wahl-Buchloer ist seit 2013 einer der Mitorganisatoren der „Regenbogenfahrt“ der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Bei dieser Tour radeln ehemalige Krebspatientinnen und -patienten einmal jährlich eine Woche lang von Klinikstandort zu Klinikstandort, um Betroffenen zu zeigen, dass sich kämpfen lohnt. Die Teilnehmer wissen, wovon sie reden: Alle hatten selbst im Kinder- oder Jugendalter Krebs.

Bei Georg Teucher, der aus Chemnitz stammt, begann es mit etwa zehn Jahren. „Ich hatte starke Rückenschmerzen. Langes Sitzen, egal ob in der Schule, im Auto oder auf dem Fahrrad, war eine Qual“, erinnert er sich. Jemand, der schon einmal Bandscheibenprobleme hatte, kann sich vielleicht einfühlen. Ein Orthopäde vermutete Wachstumsprobleme. Ein Röntgenbild brachte keinen Aufschluss. Bis zur Diagnose – und der anschließenden Behandlung – vergingen Monate. Erst eine Untersuchung im Magnetresonanztomografen (MRT) zeigte die Ursache: Ein Tumor am Rückenmark drückte auf die Nerven und verursachte so die Schmerzen. Wie nimmt ein Elfjähriger so eine Diagnose auf? „Ich glaube, als Kind nimmt man das anders, unbefangener wahr. Erleichterung ist das falsche Wort, aber ab diesem Tag wussten meine Familie und ich, was los ist, und die Ärzte konnten uns sagen, wie es weitergeht.“

Georg Teucher ist Mutmacher und Hoffnungsbringer. Foto: Götting

Es folgten eine Operation im Uniklinikum Dresden und ein sechswöchiger Reha-Aufenthalt. „Da der Tumor nicht gestreut hatte, hielten die Ärzte eine Chemotherapie oder Bestrahlung für nicht nötig“, erzählt Teucher. Zwei Jahre später musste er allerdings erneut operiert werden. „Der Tumor ist wieder gekommen. Das liegt auch am starken Zellwachstum im Kinder- und Jugendalter“, schildert der 33-Jährige: „Das ist natürlich alles eine große Belastung und mit vielen Sorgen und Unsicherheiten in der Familie und im Umfeld verbunden.“ Während beispielsweise seine Mutter ihm in der Klinik zur Seite stand und sich Unterstützung beim Elternverein holte, waren sein Vater und seine Schwester alleine zu Hause.

Regelmäßig muss er zu Untersuchungen – anfangs halbjährlich, dann einmal im Jahr, inzwischen alle zwei Jahre. „Wichtig ist, dass es bei der Kontrolle keinen Unterschied zur vorherigen Untersuchung gibt.“ Das ist inzwischen seit 20 Jahren der Fall. Seine frühere Krebserkrankung spielt für ihn aktuell keine Rolle. „Da bin ich durch Heuschnupfen und Asthma mehr beeinträchtigt“, sagt der promovierte Chemiker, der als Applikationsingenieur beim Maschinenbauunternehmen Grob in Mindelheim arbeitet.

Seit seiner Erkrankung hat seine Familie die Zeitschrift des Dresdener Elternvereins für krebskranke Kinder und Jugendliche „Sonnenstrahl“ abonniert. Darin las Teucher 2006 einen Artikel über die „Regenbogenfahrt“. Zwei Jahre später hat er zum ersten Mal selbst daran teilgenommen. Und seit 2013 ist er einer von vier ehrenamtlichen Organisatoren. Inzwischen kennt Teucher „alle Kinderonkologien in Deutschland – von Kiel bis Freiburg und von Aachen bis Chemnitz entweder von innen oder von außen“. Er gehört mittlerweile aber auch zu den älteren Teilnehmern, die sind nämlich zwischen 18 und 40 Jahre alt (siehe Info-Kasten).

Lesen Sie dazu auch

„Unser Ziel ist es, Patienten, die aktuell in Behandlung sind, zu besuchen, um ihnen und ihren Familien Mut und Hoffnung zu machen.“ Die Diagnose sei für die meisten ein Schock. „Ärzte können etwas über die Behandlung sagen, aber Betroffene können sich oft nicht vorstellen, wie das Leben danach, zum Beispiel in zehn oder 20 Jahren, aussehen wird“, weiß Teucher. Dann kommen die Regenbogenradler, die in acht Tagen etwa 600 Kilometer zurücklegen. „E-Räder sind übrigens nicht erlaubt“, ergänzt er.

Neben Treffen mit Elternvereinen stehen jedes Jahr auch Empfänge bei Bürgermeistern und auf öffentlichen Plätzen an.

Dadurch soll in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür entstehen, dass die Diagnose Krebs kein Todesurteil ist. „Wir wollen Aufmerksamkeit schaffen und Vorurteile abbauen.

Die Behandlungsmethoden haben sich im Laufe der Zeit stark verbessert, vor allem bei Kindern und Jugendlichen“, sagt Teucher. Als Mutmacher und Hoffnungsbringer muss er es ja wissen.