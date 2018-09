vor 37 Min.

Radtour mit Rückenwind rund um Mindelheim

Johann Ried, Herbert Niebling, Franz und Barbara Wiedemann, Roswitha Ried und Hilde Niebling (von links) waren ebenfalls mit dem Pedelec unterwegs und haben an der Franziskuskapelle in Stetten Station gemacht. Die Unterstützung des Elektromotors wollen sie nicht mehr missen.

Alle Welt scheint mit Pedelecs unterwegs zu sein. Grund genug für unsere Redakteurin, dem Aufruf „Fahr Rad!“ zu folgen und sich auch auf eines zu schwingen.

Von Sandra Baumberger

Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Kaum jemand scheint heute noch auf einem herkömmlichen Fahrrad unterwegs zu sein. Ein schneller Blick auf Gepäckträger oder Rahmen und man entdeckt den Akku, der inzwischen so manchen Radfahrer beflügelt. Ich gebe zu, dass ich dann immer ein bisschen die Nase rümpfe. Für Senioren mag so ein Hilfsmotor ja angehen, aber für mich? Durchtrainiert bin ich zwar nun nicht gerade, aber ein bisschen eitel und vor allem meinem Drahtesel seit rund 18 Jahren treu verbunden. Einerseits.

Andererseits ist es ja schon auch verlockend. Berge mag ich nämlich vor allem dann, wenn ich sie runtersausen kann. Das Gestrampel hinauf gehört halt irgendwie dazu, zwingend haben muss ich es aber nicht. Vielleicht also wäre so ein Elektromotor ja doch manchmal ganz angenehm.

Die Gelegenheit, genau das zu testen, geben mir die Vereinigten Wertach-Elektrizitätswerke. Sie unterstützen nämlich nicht nur die MZ-Benefizaktion „Fahr Rad!“, indem sie wie neun weitere Firmen aus der Region für jeden erradelten Stempel an die Kartei der Not spenden, sondern verleihen auch Pedelecs. Im Angebot sind zwei sportliche Flitzer und ein Modell mit Tiefeinstieg. Erstere haben leider keinen Gepäckträger, an dem ich meine Fahrradtasche für Block, Kamera, Getränk und – sicherheitshalber – eine kleine Brotzeit einhängen könnte, also ist die Wahl schnell getroffen.

An der Mindelheimer Polizei vorbei geht es gleich einmal den Berg hinauf

Das gute Stück hat Gewicht, aber dafür ja eben auch einen Elektromotor mit drei Unterstützungsstufen. Ich starte mit der niedrigsten, nämlich Eco. Das Display zeigt mir eine Reichweite von 234 Kilometern an, deutlich mehr, als ich zu fahren vorhabe. Weil das Ganze ja eine Testfahrt werden soll, jage ich das Rad und mich gleich mal an der Mindelheimer Polizei vorbei die Memminger Straße hoch. Eine Standard-Unterstützung erscheint mir hier allemal angemessen und tatsächlich treibt mich der „Rückenwind“ aufs Angenehmste die Kehren hinauf.

Beim Blick auf die Reichweite wird mir allerdings ein bisschen mulmig: Weil der Motor deutlich mehr leisten muss, ist sie von jetzt auf gleich auf 123 Kilometer zusammengeschnurrt. Ich überschlage grob, wie viele Berge meine Tour noch beinhaltet: Ich will an Oberauerbach vorbei nach Stetten, weiter nach Wipfel und Walchs und von da über Apfeltrach wieder zurück nach Mindelheim. Geht das noch? Oder besteht die Gefahr, dass auf halber Strecke der Akku schlappmacht? Klar, fahren kann man das Rad trotzdem. Aber in Anbetracht seines Eigengewichts könnte das dann erheblich schweißtreibender werden als eigentlich geplant.

Sicherheitshalber schalte ich – oben angekommen – wieder auf „Eco“ zurück. Es geht bergab, über die alte B 18, auf der anderen Seite wieder hinauf und dann – der Beschilderung des Creszentia-Pilgerwegs folgend – auch schon wieder runter. Der Ruf eines Mäusebussards wird vom Rauschen der nahen Autobahn untermalt, zwei Pferde heben gelangweilt den Kopf, als ich an ihrer Weide vorbeifahre. Ich hätte jetzt gerne „vorbeidüse“ geschrieben, aber das wäre glatt gelogen. So richtig flott bin ich trotz elektrischer Hilfe nicht unterwegs. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit liegt laut Tacho am Ende der Tour bei exakt 18,8 Kilometer pro Stunde, aber ich will schließlich keine Geschwindigkeitsrekorde brechen.

Die sechs Senioren möchten ihr Pedelec nicht mehr missen

In Stetten mogle ich mich an der Bahnbaustelle unter dem neuen Viadukt hindurch, das genauso gut ein kurzer Tunnel sein könnte. Auf dem Weg in Richtung Erisried beschließe ich spontan, noch einen Abstecher zur Franziskuskapelle am Waldrand zu machen. Wieder geht es bergauf, wieder lasse ich mich vom Motor ein bisschen antreiben – so wie die drei Ehepaare, die ich vor der Kapelle treffe. Roswitha und Johann Ried sowie Franz und Barbara Wiedemann aus Kirchheim sind schon vor mehreren Jahren unter die Pedelec-Fahrer gegangen, ihre Freunde Hilde und Herbert Niebling aus Bad Wörishofen erst vor wenigen Monaten. Die sechs sind zwischen 66 und 72 Jahre alt und sich absolut einig, dass sie die motorisierten Räder nicht mehr hergeben würden. „Das ist so ein relaxtes Fahren und man kommt einfach weiter“, schwärmt Barbara Wiedemann. „Nicht immer nur um den Ort rum.“ Auch Roswitha Ried genießt es, bei der Tourplanung nicht mehr berücksichtigen zu müssen, wie bergig die Strecke ist. Auf den Motor sei schließlich Verlass. Ich horche auf. „Ihnen ist noch nie der Strom ausgegangen?“, frage ich die Profis und ernte ein beinahe mitleidiges Lächeln. Aber nein, das sei in all den Jahren noch nie ein Problem gewesen.

Herbert Niebling ist sich anfangs auf dem Pedelec noch ein bisschen komisch vorgekommen. „Aber im Alter ist’s ein Segen“, sagt er und Franz Wiedemann stellt klar: „Manche glauben ja, das fährt von alleine. Aber man muss schon immer fleißig treten.“ Spätestens am nächsten Berg hinauf nach Wipfel kann ich das bestätigen. Ich schalte zwar wieder den elektrischen „Rückenwind“ zu, spüre oben aber trotzdem ganz leicht meine Oberschenkel. Dafür fühle ich mich anschließend fast schon als Raser, als ich mit ungebremsten 52 Sachen von Wipfel nach Walchs hinuntersause. Hui. Das denke ich mir auch, als ich in den Radwegtunnel bei Gernstall fahre: So viele und so große Spinnennetze samt Bewohnerinnen habe ich noch nie gesehen. Fast könnte man meinen, da hat jemand schon vorzeitig für Halloween dekoriert. Ich gebe zu, dass ich froh bin, als ich wieder draußen bin.

Nach knapp 19 Kilometern endet die Testfahrt mit dem Pedelec wieder in Mindelheim

Vermutlich hat mich die Spinnenepisode ein bisschen geschwächt. Oder wie sonst ist zu erklären, dass wenige Meter später ein Radfahrer an mir vorbeizieht, als hätte er den Motor? Hat er aber nicht. Und gut zwanzig Jahre älter als ich ist er bestimmt auch. Ich tröste mich ein wenig halbherzig und geknickt damit, dass er als Rentner im Gegensatz zu mir ja auch Zeit zum Trainieren hat und radle weiter nach Mindelheim. Knapp 19 Kilometer habe ich für meine Testfahrt zurückgelegt, eine Strecke, für die Pedelec-Profis ihr Rad nicht mal aus der Garage holen würden. 60 bis 70 Kilometer strampeln zumindest die Herrschaften, die ich an der Franziskuskapelle getroffen habe, durchschnittlich bei einer Tour. Spaß gemacht hat’s trotzdem und ich finde, die Einkehr im Mindelheimer Reichsadler, wo ich mir noch einen Stempel für die Rad-Aktion hole, habe ich mir auch verdient. Gut möglich, dass ich irgendwann auch auf ein Pedelec umsteige. Aber mindestens die nächsten 18 Jahre werde ich meinem unmotorisierten blauen Blitz noch die Treue halten.

Themen Folgen