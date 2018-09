17:31 Uhr

Rätselhafte „Spinnenfäden“ am Himmel

In den blauen Spätsommerhimmel mischten sich am Donnerstag dünne, weiße Fäden, die von vielen Unterallgäuern beobachtet wurden. Worum handelt es sich?

Von Alf Geiger

Der Himmel über dem Unterallgäu war am frühen Donnerstagnachmittag tiefblau, als sich Elisabeth Vogel in ihrem Garten in der Webereistraße in Türkheim zu einem Nickerchen hinlegen wollte. Das war gegen 14.30 Uhr – doch mit der geplanten Erholung war es schnell vorbei. Denn als Elisabeth Vogel in den Himmel blickte, sah sie dünne, weiße „komische Teile“ oder Fäden, die – offenbar von Westen kommend – durch die Luft flogen.

„Ich bin weder betrunken noch bekifft“, meinte die Türkheimerin scherzhaft, als sie sich bei der MZ meldete. Aber seit gut einer Stunde beobachte sie dünne, weiße Fäden, die sie und ihren Mann an „Spinnenfäden“ erinnerten.

Um ein seltenes Naturphänomen könne es sich doch nicht handeln, immerhin waren es sehr, sehr viele der weißen Fäden - und auch „größere Stücke“ waren dabei, schildert die Türkheimerin: „Ich habe so etwas jedenfalls noch nie gesehen“.

Harmlos oder ein Grund zur Beunruhigung? Auch die Behörden sind ratlos

Eines dieser „Stücke“ hob sie vorsichtig auf und verwahrte es in einer Tupperdose. Tatsächlich sieht es – laienhaft ausgedrückt – aus wie ein zusammengedrückter Spinnenfaden, geruchlos und auch mit Wasser nicht abwaschbar. Einige der Fäden waren an Fernsehantennen, Kränen oder Bäumen hängen geblieben und manche davon waren mehrere Meter lang. Harmlos? Oder ein Grund zur Beunruhigung?

Auf der Facebook-Seite der Mindelheimer Zeitung antworteten dann Dutzende MZ-Leserinnen und Leser auf die entsprechende Frage, ob sie dieses seltsame und rätselhafte Phänomen auch beobachtet haben. Es meldeten sich MZ-Leser aus dem ganzen Landkreis, aus Ettringen und Kammlach, die ebenfalls über die seltsamen, weißen Fäden in der Luft berichteten.

Auf Nachfrage bei der Polizei, Feuerwehr, im Türkheimer Rathaus und beim Landratsamt gab es keine Erkenntnisse: „Davon höre ich jetzt zum ersten Mal“, war die einhellige Aussage.

Die Polizei Bad Wörishofen versprach, sich direkt vor Ort noch einmal umzusehen. Auch im Landratsamt wollte man sich der Sache annehmen und melden, sollten sich Erkenntnisse über eine mögliche Ursache für diese seltsamen „Spinnenfäden“ ergeben, heiß es dort am frühen Abend.

