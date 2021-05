Rätselraten bei Grob über Covid-Ausbruch

Bislang 23 Mitarbeiter mit Corona infiziert

Bei der Firma Grob in Mindelheim hat es wie berichtet in einer Abteilung einen Corona-Ausbruch gegeben. Auf MZ-Nachfrage teilte das Landratsamt Mindelheim am Freitag mit, dass inzwischen 23 Fälle bestätigt sind.

Gegenüber der MZ bestätigte auch Unternehmenssprecher Wolfram Weber den Corona-Ausbruch: „Bei uns hat es in dieser Woche in einer Halle, in der die Kabelvorkonfektionierung und der Schaltschrankbau untergebracht sind, ein gehäuftes Auftreten von Corona-Fällen gegeben“, so Weber.

Zunächst wurden laut Weber 13 Mitarbeiter auf das Corona-Virus positiv getestet. Infolgedessen wurde für andere Mitarbeiter in dieser Halle am Donnerstag ein Reihentest durch das Gesundheitsamt durchgeführt. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt wurden laut Weber Folgemaßnahmen definiert. Die genaue Ursache für das gehäufte Auftreten der Erkrankung ist für die Unternehmensleitung „schwer nachvollziehbar“. Auch für die betroffene Halle hätten die strengen Corona-Regeln gegolten, die bei Grob in Mindelheim schon seit einigen Monaten praktiziert werden. Dazu gehören laut Weber inzwischen auch zwei Selbsttests pro Woche. Die betreffende Halle verfüge über eine Belüftungsanlage, die auch ständig in Betrieb sei

Das Unternehmen versuche weiter, wie bisher, den Betrieb optimal am Laufen zu halten und Kundentermine einzuhalten. Weber: „Gleichzeitig gilt es aber natürlich auch, die Gesundheit unserer Mitarbeiter optimal zu schützen“. (mz)