Räuberbande aus Mittelrieden knackte Tresor in Pfaffenhausen

Eine Bande raubt und stiehlt vor 100 Jahren rund um Mittelrieden. Die jungen Männer werden geschnappt. Der aufsehenerregende Prozess endet mit Todesurteilen.

Von Maximilian Czysz

Es war der traurige Höhepunkt einer Serie von Straftaten, mit der sich eine Bande junger Männer in den Krisenjahren nach dem Ersten Weltkrieg etwas Geld dazu verdiente: In Mittelrieden wollten sie nachts einen Mann ausrauben. Dann lief alles aus dem Ruder.

Xaver Stark und Thomas Bosch schlichen sich am Abend des 5. November 1920 ins Haus von Matthäus Herzog. Er saß im Wohnzimmer und las ein Buch. Leise öffneten sie die Zimmertüre, um dann das elektrische Licht auszuschalten. Ein Überraschungsmoment: Denn im selben Augenblick stürzten sich die beiden Einbrecher auf das ahnungslose Opfer. Sie packten Herzog am Hals und legten ihm einen Strick um. Herzog fiel auf das Sofa, wo ihn Bosch festhielt. Gleichzeitig versuchte Stark den Geldschrank in dem Zimmer zu öffnen. Vergeblich. Während Bosch den alten Mann packte, durchwühlte Stark im Schein einer Taschenlampe das Zimmer, um den Schlüssel zu finden. Ohne Erfolg - die beiden entdeckten nur zwölf Mark Papiergeld. Damit ihr Opfer nicht fliehen konnte, zogen sie die Schlinge fester zu und banden den Strick an einen Fuß des Sofas. Anschließend durchwühlten die beiden den ersten Stock. Herzog verlor das Bewusstsein und erstickte, als sich die beiden ohne die erhoffte Beute davon machten.

Fast hätte es einst noch ein zweites Todesopfer der Räuberbande gegeben

Womöglich hätte es damals noch ein zweites Todesopfer gegeben. Denn Bosch, Stark und ein weiteres Mitglied der Bande, Alois Böck, hatten auch den Austrägler Dominikus Hafenmeier in Bedernau überfallen. Stark und Bosch hatten sich um 19 Uhr in Pfaffenhausen verabredet und waren dann in der Dunkelheit über Weilbach zu dem verwitweten Austrägler geradelt. Stark brach ein Fenster auf und stieg in die Wohnstube ins Haus. Er ging zur Haustüre und öffnete sie für Bosch und Böck. Während der Hausherr im ersten Stock schlief, durchsuchten sie leise das Erdgeschoss nach Geld. Böck stand an der Haustüre Schmiere. Weil sie kein Geld fanden, entschloss sich das Trio, die Suche im Schlafzimmer fortzusetzen.

In Oberkammlach stahl die Bande fünf Treibriemen und Schreinerwerkzeug im Wert von 4000 Mark. Bild: Czysz

Wieder setzten sie auf ein Überraschungsmoment: Sie sprangen gegen die verschlossene Türe und stürmten sofort auf den zu Tode erschreckten Hafenmeier im Bett zu. „Geld her oder hin“, riefen die beiden und blendeten Hafenmeier mit einer Taschenlampe. Der 80-jährige griff geistesgegenwärtig nach seinem Revolver. Stark packte ihn am Hals und Bosch riss ihm die Waffe aus der Hand. Hafenmeier schrie und bat, ihm das Leben und das bisserl Geld, das er besaß, doch zu lassen. Stark hielt ihm den Mund zu. Bosch und Böck, der ins Haus gekommen war, stellten nun das Schlafzimmer auf den Kopf. In einem leeren Bett entdeckten sie ein Sparkassenbuch mit 3000 Mark. Damit waren die drei Räuber zufrieden. Sie ließen von Hafenmeier ab und flüchteten in die Dunkelheit.

Was die Bande noch alles anstellte und wie die Gendarmerie den jungen Männern auf die Schliche kam, ist in der neuen Kriminalfallsammlung „Räuber, Schurken und Halunken“ nachzulesen. Berichtet wird unter anderem auch, wie die dreitägige Verhandlung am Landgericht in Memmingen ablief.

Staatsanwalt: "Sie wollten ein sehr schönes Leben führen, mit Mädchen herumflirren."

Staatsanwalt Bacharach sagte in seinem Plädoyer, dass sich durch die Verbrechen „ein tieftrauriges und grauenerregendes Bild“ ergeben hätte, das normalerweise nur aus Großstädten bekannt sei. Die insgesamt zwölf Angeklagten seien keine Freunde der Arbeit. Wörtlich sagte er: „Sie lebten vom Stehlen, Rauben und Plündern. Sie wollten ein sehr schönes Leben führen, mit Mädchen herumflirren. Sie saßen viel in der Wirtschaft und spielten Karten und wollten auch in schönen Kleidern einhergehen. Sie haben bei ihren Diebstählen alles mitgenommen, was sie erwischen konnten.“ Es sei ein Segen für die Bevölkerung, dass sie von den Verbrechern befreit wurde. Die Bevölkerung müssen von den „Rechtsbrechern“ geschützt werden. Der aufsehenerregende Prozess endete schließlich mit einem ebenso aufsehenerregenden Urteil: Die beiden Haupttäter Xaver Stark und Thomas Bosch wurden wegen schweren Raubes zum Tode verurteilt. Die anderen Mitglieder erhielten hohe Gefängnis- und Geldstrafen. Johann Bestler wurde als einziger freigesprochen.

Mehr Kriminalfälle gibt es im neuen Buch „Räuber, Schurken und Halunken", das im Verlag Hans Högel erschienen ist.

