00:37 Uhr

Raico unter den Top 100

Die Pfaffenhausener Firma Raico Bautechnik ist unter die 100 Top-Firmen in Deutschland gewählt worden. Unser Bild entstand bei der Preisübergabe in Ludwigsburg und zeigt den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar (Mitte) und die beiden Raico-Geschäftsführer Manfred Hebel und Dr. Stefan Lackner.

Der bekannte TV-Journalist Ranga Yogeshwar zeichnet Pfaffenhausener Firma aus

Die Raico Bautechnik GmbH aus Pfaffenhausen zählt zu den Spitzenreitern des deutschen Mittelstands. Das ergab die Analyse von Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien. Das Unternehmen ist bei einem Wettbewerb unter den Top 100 Firmen gelandet.

Überreicht wurde der Preis vom Mentor und bekannten Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar im Rahmen einer Gala in Ludwigsburg. Die Laudatoren Dr. Christian Wulff (Bundespräsident a. D.) und Winfried Kretschmann (Ministerpräsident Baden-Württemberg) lobten die Preisträger als Weltmeister in ihrem jeweiligen Segment.

Die Top 100 ist eine unabhängige Auszeichnung, bei der die teilnehmenden Unternehmen in zahlreichen Kategorien bewertet werden. Dabei ist entscheidend, wie stark das gesamte Unternehmen auf den Innovationsprozess ausgerichtet ist. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die Unterstützung bei der Entwicklung neuer Ideen, die Förderung der Mitarbeiter in Weiterbildungsaktivitäten und eine intensive Einbringung der Geschäftsführung in die Entwicklung neuer Projekte. Die Raico Bautechnik überzeugte die Jury insbesondere durch ihr herausragendes Innovationsklima.

Bei Raico in Pfaffenhausen ist man stolz: „Die Auszeichnung zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Täglich beschäftigen wir uns damit, wie wir architektonische Visionen auch technisch realisieren können“, erklären die beiden Geschäftsführer Manfred Hebel und Dr. Stefan Lackner den Erfolg bei der Preisverleihung. (mz)

Themen Folgen