vor 36 Min.

Ralf Wohlfahrt will in Markt Wald Bürgermeister werden

Ralf Wohlfahrt tritt in Markt Wald für die Freien Wähler gegen Amtsinhaber Peter Wachler an. Er will "machen, nicht quatschen"!

Von Sandra Baumberger

An bald 200 Haustüren hat Ralf Wohlfahrt inzwischen schon geklingelt, etwa genau so viele hat er noch vor sich. Aber so ist das nun mal, wenn man sich als Bürgermeisterkandidat vorstellen will. „Der Peter Wachler hat das damals auch gemacht. Deshalb hab ich einen Heidenrespekt vor unserem Amtsinhaber“, sagt der 39-Jährige, der genau diesen in wenigen Wochen bei der Kommunalwahl herausfordert – und sich dafür an den Haustüren in Markt Wald und den Ortsteilen schon mehrfach rechtfertigen musste.

„Wir haben doch schon einen Bürgermeister. Warum brauchen wir noch einen Kandidaten?“, wurde er gefragt. „Damit die Bürger eine Wahl haben. Ich will eine Alternative darstellen“, sagt der gebürtige Mindelheimer dann. Als Kritik an Peter Wachler will er seine Kandidatur nicht verstanden wissen: „Ich bin weder im Gemeinderat noch kann ich alle Themen in der Tiefe beurteilen. Es steht mir deshalb nicht zu, den amtierenden Bürgermeister zu kritisieren“, findet er.

Wohlfahrt hat sich auf eine Suchanzeige hin gemeldet

Hinzu kommt: Die Freien Wähler Markt Wald haben in ihrer 45-jährigen Geschichte immer einen Kandidaten gestellt – und deshalb auf der Suche nach einem geeigneten Bewerber im vergangenen Jahr eine Anzeige im Bayerischen Staatsanzeiger geschaltet. Gemeldet und beworben hat sich Ralf Wohlfahrt, der seit 2015 Mitglied der Freien Wähler ist.

Der Bankbetriebswirt, der als Teilmarktleiter bei der Sparkasse Kaufbeuren tätig ist, hat 2013 mit seiner Frau Lisa ein Haus in deren Heimatgemeinde gekauft und umgebaut, seit sechs Jahren leben sie mit ihren Kindern Paulina und Till sowie ihrem Hund dort. Noch im gleichen Jahr hat Ralf Wohlfahrt die Trommlergruppe „Knüppel auf’m Sack“ gegründet, er ist Torwart in der AH des TSV Markt Wald, seit 24 Jahren Schlagzeuger im Orchester „Frisch gestrichen“ und außerdem ein begeisterter Hobbyhandwerker.

Dem Markt Walder ist der Austausch wichtig

Das Bürgermeisteramt sieht er als Herausforderung und als Chance, um die eigenen Visionen umzusetzen – und zwar im Team, wie er betont. Schließlich sei die eigene Sicht auf die Dinge immer unvollständig. „Mir ist der Austausch wichtig. Man muss reden – und zuhören. Mir ist egal, woher eine Idee kommt, wenn sie gut ist.“ Sein Motto sei „machen, nicht quatschen“ und er kein Politiker, sondern einer, der mitten im Leben steht und sowohl als „Banken- als auch Familienmensch“ einen reichen Erfahrungsschatz einbringen könne. Im Falle seiner Wahl wolle er die Beschlüsse des Gemeinderates zügig umsetzen. „Dafür muss man sehr gründlich sein – und das bin ich.“ Außerdem ist er überzeugt: „Alles lässt sich organisieren. Man muss es nur wollen.“ Der Satz: „Das funktioniert nicht“, schrecke ihn deshalb nicht ab, im Gegenteil. Daneben sind ihm Transparenz und Klarheit wichtig. „Bei mir wird man immer wissen, woran man ist“, verspricht er.

Als eines seiner größten Ziele nennt Ralf Wohlfahrt den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur in Markt Wald, damit die Bewohner beispielsweise weiterhin im eigenen Ort einkaufen und die Kinder dort zur Schule gehen können. Dazu gehört für ihn auch deren baulicher Zustand. „Ich bin keiner, der erst ein Fenster austauscht und dann merkt, dass man auch eine neue Tür braucht.“ Es liege ihm, Dinge zu strukturieren, zu planen und Lösungen zu finden.

"Ich will das zu 100 Prozent machen!"

Seine Kandidatur sei „nichts Halbschariges“. „Ich will das zu 100 Prozent machen“, sagt der Herausforderer. Gleichzeitig gehe aber auch die Welt nicht unter, wenn er die Wahl nicht gewinnen sollte. „Das ist ein demokratischer Prozess. Der Bürger entscheidet, was für ihn am besten ist“, sagt er. „Und egal, wie die Wahl ausgeht: Ich bereue nichts. Ich habe schon jetzt wahnsinnig viel dazugelernt.“ Unter anderem, dass man beim Besuch an der Haustür mitunter eine gewisse Schlagfertigkeit braucht.

