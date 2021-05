Rammingen

vor 47 Min.

Auch in Rammingen gibt der Bau-Boom den Takt vor

Die Gemeinde Rammingen hat beim Freibad des Schwimmvereins schon Bäume und Baumstöcke gefällt, jetzt können die Vereinsmitglieder in Eigenleistung die Bepflanzung und den Zaun erneuern.

Plus Gute Nachrichten für Hundebesitzer in Rammingen. Und auch beim Schwimmbad tut sich was

Von Wilhelm Unfried

Bürgermeister Anton Schwele erläuterte die Sachlage. Rammingen nehme jährlich aus der Hundesteuer 7000 Euro ein. Gut die Hälfte davon seien zur Finanzierung und Pflege der Hunde-WCs anzusetzen. Mit den restlichen Einnahmen finanziere man den Kauf der Beutel für den Hundekot. Der Bürgermeister mahnte aber an, dass die Hunde zeitnah angemeldet werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig eine neue Satzung für die Erhebung der Hundesteuer.

Themen folgen