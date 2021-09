Rammingen/Bad Wörishofen

Für Alkoholiker war der Lockdown besonders hart

Was vor der Pandemie ganz normal zu sein schien, war mit den Einschränkungen durch Corona plötzlich nicht mehr möglich: Trinken in der Öffentlichkeit ist für Alkoholiker eine gute Gelegenheit, ihre Sucht zu verheimlichen.

Plus Weil in der Pandemie Kneipen geschlossen waren und Familienfeiern nicht mehr stattfinden durften, konnten Alkoholiker ihre Sucht nicht mehr so leicht verschleiern. Der Kreuzbund hilft beim Weg aus der Sucht.

Von Alf Geiger

„Wir Alkoholiker sind Meister des Verschleierns und der Lüge“, sagt Claus-Peter Apfel. Und weil das so ist, war die Corona-Pandemie mit dem Lockdown auch für viele Suchtkranke eine besonders harte Zeit. Hart vor allem deshalb, weil es jetzt noch viel, viel schwieriger wurde, seine Abhängigkeit zu verschleier. Gerade für Alkoholiker ist es häufig eine willkommene Gelegenheit, die Sucht in „geselligen Runden“ oder in der Kneipe zu verbergen. Getrunken wird doch immer, heißt es dann – und schon ist man kein Alkoholkranker mehr, sondern einer von vielen.

