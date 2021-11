Bei "VolXmucke" bleibt alles Aufgeregte außen vor

Plus Marion und Wolfgang Filser alias „VolXmucke“ im Ramminger Stern. Mit dabei auch der junge Kabarettist Manuel Zuleger.

Sie hat viele Namen, die Steirische Harmonika. Ob Knöpferlharmonika, Zugorgel, Ziacha, Zugin und Quetschn, scherzhaft Faltenradio, Wanznpress, Zerrwanst, Heimatluftkompressor oder schlicht Knopfmaschine, um nur einige wenige zu nennen. Aber ganz gleich, wie sie genannt wird, Wolfi (Wolfgang) Filser aus Jengen beherrscht sie aufs Beste.