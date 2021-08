Rammingen

10:51 Uhr

Blasmusik aus vollem Herzen in Rammingen

Andreas Rest und die Stammkapelle des Musikvereins in Höchstform. Bei der Serenade zeigten die Musikerinnen und Musiker, dass sie auch in der langen Coronapause nichts verlernt haben.

Plus Der Musikverein Rammingen zeigt sein ganzes Können. Wechsel an der Vereinsspitze. Alois Ledermann übergibt sein Amt nach 28 Jahren in jüngere Hände.

Von Thessy Glonner

Aus Nah und Fern war das Publikum – darunter zahlreiche Ehrengäste – auf dem Kirchplatz in Rammingen eingetroffen. Direkt nach dem Glockenschlag der Pfarrkirche St. Magnus war es dann soweit: Immer wenn Andreas Rest vom Musikverein Rammingen das Dirigentenpult betritt, sind die Erwartungshaltungen berechtigt hoch.

