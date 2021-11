Das hohe und das tiefe Blech im Ramminger Stern

Plus Der BlechXPress reißt im Ramminger Stern die Fans aus den Sitzen.

Daumen hoch! Einer? Nein! Beide Daumen! Diese sehr positive Geste zugunsten von „BlechXpress“ zeigte nicht nur Karl Wörz. Der versierte Posaunist vom Bobo, dem Bezirksoldieblasorchester vom Allgäu Schwäbischen Musikbund Bezirk 10 Mindelheim war vom Können der Musiker mehr als beeindruckt.