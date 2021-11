Der Binser, die Heimat und der Misthaufen

Plus Kabarettist Helmut A. Biser mit seinem Programm „Löwenzahn“ im Ramminger Stern.

„Löwenzahn“ lautet der Titel des aktuellen Bühnenprogramms von Musikkabarettist Helmut A. Binser. Dieses leuchtend gelbe, scheinbar unverwüstliche Kraut ist inzwischen auch als Pusteblume längst verblüht. Doch ihre Samen sind vom tiefsten Niederbayern bis ins Unterallgäu mit Hilfe von Wind und Sonne geflogen.