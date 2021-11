Rammingen

vor 56 Min.

Der Ramminger Kleinkunstkönig und der Corona-Frust

Gerhard Polt nach einem Auftritt bei Tscharlie Hemmer im Jahr 2012, damals noch im Braustadel. Polts aktuelle Tournee sollte ihn auch nach Rammingen führen. Ob daraus etwas wird, steht coronabedingt in den Sternen.

Plus Was die Pandemie mit Veranstaltern wie Tscharlie Hemmer macht. Der Umzug in den Ramminger Stern hatte sich als Glücksgriff erwiesen. Nach dem Lockdown schöpfte er neue Hoffnung und hatte große Pläne.

Von Maria Schmid

„Einreyen und Abhaken“ so heißt das neueste Programm von „Die PrimaTonnen“. Es ist den Absurditäten und Widrigkeiten des (Künstler-) Lebens gewidmet. Die Prima Tonnen, das sind die bayerischen Kabarettistinnen Edeltraud Rey und Bettina von Haken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .