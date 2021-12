Rammingen

„Gedichtla“ aus Rammingen gegen den Corona-Blues

Geheimnisse, Osterhasen, Überraschungsparties und was im Leben sonst so alles passieren kann: Darum und noch um vieles mehr geht es in den Mundart-Gedichten von Emilie Kiefert aus Rammingen.

Plus Die Ramminger Heimatdichterin Emilie Kiefert stellt ihre erste Gedichtla-Sammlung „Wolkagucka“ vor.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Mit dem „Schneeflöckla“ fing alles an. Erst mit dem Warten auf das Flöckchen, dann, ein Jahr später, fanden die Schneeflöckla 2020 den Weg in ein Adventsbuch vom Heimatverlag Hans Högel. Jetzt hat sich Emilie Kiefert aus Rammingen ihren Herzenswunsch erfüllt und ihre Gedichtla in Buchform veröffentlicht. „Wolkagucka“ heißt das kleine Buch.

