Rammingen

vor 50 Min.

Lachen als Spitzensport im Ramminger "Stern"

Plus Mark’n’Simon begeistern ihr Publikum in Rammingen. Die Mischung aus Musik und Comedy kommt bestens an. Der nächste Festtag für Kabarett-Fans steht bereits bevor.

Von Maria Schmid

Lachen ist gesund - sagt die Wissenschaft. Dass das Lachen so wunderbar positive Informationen an unseren Körper sendet, war am Kabarettabend im Gasthof Stern in Rammingen deutlich zu spüren - ein wahrer Gesundbrunnen. Denn beim Auftritt von „Mark’n’Simon“ kamen die Gäste gar nicht mehr aus dem Lachen heraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

