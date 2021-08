Rammingen

Musik aus dem Ramminger Biergarten geht Nachbarn auf die Nerven

Seit 17 Jahren beweist das Ehepaar Hammerl Gastgeberqualität im Ramminger Wirtshaus zum Stern. Hat ihr das Corona-Jahr bereits finanziell alles abverlangt, stehen derzeit Unstimmigkeiten mit einzelnen Anliegern an.

Plus Unentgeltlich stellt die Ramminger Wirtsfamilie Hammerl in der Pandemiezeit Raum für Musikproben zur Verfügung – Gäste und Musiker freuen sich. Doch nicht jedem in der Nachbarschaft schmeckt das Konzept.

Von Regine Pätz

Die besonderen Geschichten aus der Gemeinde Rammingen lassen sich seit geraumer Zeit weniger über die Tagesordnung der monatlichen Gemeinderatssitzung, sondern eher am Ende der Sitzung finden. Dann, wenn einzelne Ratsmitglieder – oder der Bürgermeister selbst – das Wort ergreifen, um ein Thema, das ihnen auf den Nägeln brennt, an die Öffentlichkeit zu bringen.

