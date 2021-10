Rammingen

Rammingens Rathauschef rüffelt zurück

Plus Bürgermeister Anton Schwele ist enttäuscht über die kommunale Zurechtweisung, vor allem über die fehlende Rücksprache. Er beruft sich auf geltendes Recht.

Von Regine Pät

Mit dem Vorgehen des Ramminger Rathauses, Veröffentlichungen von Vergabeentscheidungen in nicht öffentlicher Sitzung bekannt zu geben, hat sich Bürgermeister Anton Schwele wie berichtet eine Rüge der Kommunalaufsicht eingehandelt. Zur Prüfung hatte das Landratsamt Sitzungsprotokolle von Schwele angefordert; bekannt gemacht hatte dies der Bürgermeister selbst, in jüngster Gemeinderatssitzung, ganz am Ende des öffentlichen Teils. Ins Rollen gebracht wurde diese Überprüfung indirekt durch Ulrike Degenhart (Bürgerliste).

