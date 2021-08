Sanfte Augen und wuschelige Fellfrisur: Alpakas in Rammingen

Plus Im „Paradies“ zwischen Rammingen und St. Anna stehen neun Alpakas und Lamas auf der Weide. Für die zehn Kinder beim Ferienprogramm wird der Besuch zum unvergesslichen Ferientag.

Die große Lichtung im Wald zwischen Rammingen und St. Anna heißt nicht nur Paradies, sie ist auch eines. Dort hat Sabrina Magg die Sommerweide für ihre Lamas und Alpakas.