Rammingen

vor 58 Min.

So fühlen sich Alter und Demenz an

Evi Waltenberger hilft Isabell am Kaffeetisch. Die Neunjährige trägt eine Spezialbrille, mit der sie nur noch zehn Prozent sieht. Das und die riesigen Arbeitshandschuhe machen es gar nicht so leicht, den Schokoriegel auf dem Tisch ausfindig zu machen und aus der Verpackung zu pfriemeln.

Plus Im Bürgerhaus in Rammingen konnten die Besucherinnen und Besucher testen, wie es sich anfühlt, alt und dement zu sein. Ein Zeitsprung mit Aha-Effekten.

Von Sandra Baumberger

So oder zumindest so ähnlich fühlt es sich also an, das Alter. Zur Woche der Demenz haben sich die drei sozialen Kümmerinnen der Gemeinde Rammingen, Stefanie Natterer, Carolin Ledermann und Susanne Häusler etwas Besonderes einfallen lassen und im Bürgerhaus in Rammingen einen Demenzparcours aufgebaut. Er soll den Besucherinnen und Besucher zeigen, wie es sich anfühlt, alt und dement zu sein. So viel sei schon verraten: Es ist ein Zeitsprung mit Aha-Effekten.

