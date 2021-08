Warum Rammingen beim Solarstrom ein gutes Vorbild sein will

Plus Eine geplante PV-Anlage und der Ausbau einer Anliegerstraße sorgen für Diskussionen im Ramminger Gemeinderat.

Auf einer erheblichen Fläche auf freiem Feld, „auf gutem landwirtschaftlichen Grund“, wie es Bürgermeister Anton Schwele titulierte, wollte ein Immobilienunternehmen mit Sitz in der Münchner Theatinerstraße eine Photovoltaik-anlage errichten.