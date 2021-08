Freundschaft über die Flutkatastrophe hinaus

Plus Unbürokratische Hilfe wollen die Gemeinden Rammingen und Wiedergeltingen mit ihren Spendengeldern leisten.

Nicht kalt lassen könne eine das, was dort geschehen sei, zeigte sich etwa Bürgermeister Norbert Führer überzeugt. Um unbürokratisch Hilfe leisten zu können, werde die Gemeinde Wiedergeltingen einen Geldbetrag an Hilfsorganisationen spenden, die dort zur Beseitigung der Zerstörungen als auch zur Unterstützung der betroffenen Bürger vor Ort sind.