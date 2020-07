vor 2 Min.

Rammingen kassiert keine Gebühren für Notbetreuung

Eltern ohne systemrelevante Berufe sollen sich nicht bestraft fühlen

Von Regine Pätz

Noch herrscht in der Betreuungseinrichtung der Gemeinde Rammingen kein Regelbetrieb, obschon die Anzahl der Kinder, die die sogenannte „Notbetreuung“ in Anspruch nehmen oder genommen haben, einen anderen Schluss zuließe. Denn die Nachfrage nach einer Unterbringung in der Kindergarten-Notbetreuung sollte sich als „sehr umfangreich“ erweisen, wie Bürgermeister Anton Schwele in der jüngsten Gemeinderatsitzung kundtat.

Insgesamt galt es, 57 Kinder - darunter acht Schulkinder - dort unterzubringen, weil deren Eltern als Mitarbeiter systemrelevanter Berufe gelten. Doch damit nicht genug. Auch die Eltern weiterer 21 Kinder hatten Bedarf für eine Betreuung über den Kindergarten angemeldet - „und mussten abgewiesen werden“, erklärte Schwele. Alle Kinder in der Notbetreuung unterzubringen, „das hätte nicht funktioniert“.

Das konnte auch Hans Schindele (FWG) bestätigen. „Der Kindergarten hätte das niemals organisieren können“, sagte er. Zu wenig Platz für die Umsetzung der Hygieneregelung, aber auch zu wenig Personal , seien das Manko gewesen.

Tatsächlich sollten der Gemeinde durch die Corona bedingte Einstellung des Regelbetriebs rund 923 Euro pro Monat an Kindergartengebühren fehlen. Dass man diese nicht einfach von den Eltern holen könne, die bei der Unterbringung ihrer Kinder leer ausgegangen seien, davon zeigte sich nicht nur der Bürgermeister überzeugt, der zudem meinte, „es wäre eine Ungleichbehandlung, wenn die Gebühren von ihnen bezahlt werden müssten“.

So sollte es während der Notbetreuung zu einer etwas paradoxen Situation kommen. Denn: Hätte eines der abgewiesenen Kinder die Notbetreuung auch nur einen Tag in Anspruch genommen, wäre der Freistaat mit einem Zuschuss in Höhe von 100 Euro eingesprungen - und damit mit einem Zuschuss, der für alle Kinder in Notbetreuung gezahlt wird. Mögliche Gebührenausfälle hätte die Gemeinde so gar kompensieren können.

Diese fehlenden Gebühren jetzt durch die Eltern begleichen zu lassen, die für ihre Kinder in dieser Zeit die Betreuung selbst übernahmen oder anderweitig organisierten, das käme einer Bestrafung gleich, das sah auch Volker Schwarz (FWG) so. Hans Zitzler (UWG) erinnerte zudem daran, dass Rammingen als familienfreundliche Gemeinde werbe. „Nun würde man diejenigen bestrafen, die keine systemrelevanten Berufe ausüben“, meinte er.

Ganz klar gegen eine finanzielle Beteiligung seitens der betroffenen Eltern zeigte sich auch Ulrike Degenhart (Bürgerliste) und plädierte ebenfalls für eine Übernahme der fehlenden Gebühren durch die Gemeinde. „Viele müssen jetzt auch Kurzarbeit bewältigen“, erinnerte sie das Gremium, da käme eine Gebührenrechnung fast einer Art Strafe gleich.

Das sahen auch die Ratskollegen Degenharts so; das Gremium entschied im Anschluss einstimmig, die Gebührenausfälle nicht zu Lasten der Eltern, sondern auf Kosten der Gemeinde zu verbuchen.

