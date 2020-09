vor 21 Min.

Rammingen will beim Flexibus nicht der „böse Bube“ sein

Plus Rammingens Rathauschef Anton Schwele hält den Flexibus zwar „eigentlich für eine gute Idee“. Warum Rammingen trotzdem nicht für den Flexibus mitbezahlen will.

Von Alf Geiger

Nachdem jetzt auch Wiedergeltingen für den Flexibus in die Gemeindekasse greifen und damit den Weg für einen „Knoten Türkheim/ Ettringen“ frei machen will, sieht Rammingens Bürgermeister Anton Schwele seine Gemeinde zu Unrecht an den Pranger gestellt. Anders als die Nachbargemeinden hatte sich der Ramminger Gemeinderat mehrheitlich gegen eine finanzielle Beteiligung ausgesprochen. Und daran habe sich auch nichts geändert, wie Rathauschef Anton Schwele auf Anfrage betonte.

Die Kritik aus Wiedergeltingen lässt den Ramminger Rathauschef nur den Kopf schütteln

Zwar halte er und auch die Mehrheit seiner Gemeinderäte den Flexibus nach wie vor für eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr im Unterallgäu.

Sinnvoll aber eben nur dann, wenn dieses Angebot nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis den Anforderungen der potenziellen Nutzer – also den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden – tatsächlich entspricht. Und das sieht Schwele nach wie vor nicht, zumindets nicht aus Sicht der Gemeinde Rammingen. Auf die unterschwellige Kritik aus dem Gemeinderat in Wiedergeltingen reagierte Schwele mit Kopfschütteln: Er halte den Flexibus zwar „eigentlich für eine gute Idee“, so Schwele. Nur so, wie es jetzt angepackt werden soll, hält Schwele für mangelhaft: „Leider fehlt‘s an der Umsetzung“. Und deshalb wolle er Rammingen auch nicht als „böser Bube“ hingestellt sehen – nur weil sich an den Argumenten seines Gemeinderates nichts geändert hat, seit die Ramminger im Januar dem Flexibus unter den gegebenen Voraussetzungen die finanzielle Unterstützung verweigert hatten.

Und dabei werde es auch bleiben, denn: „Rammingen hat seine Hausaufgaben gemacht“, stellt Schwele fest. Ab dem Fahrplanwechsel 2021/22 vom Bahnhalt Rammingen werde es wesentlich bessere Zuganbindungen geben: Jede Stunde eine Zugverbindung in beide Richtungen von 5 Uhr bis 1 Uhr.

Zudem sei im neuen Gemeindehaus auch mit Unterstützung der Gemeinde eine Arztpraxis eingerichtet worden, weshalb die Ramminger Bevölkerung „nicht mehr so zwingend“ auf ein Transportmittel angewiesen sei.

Mit dem Geld, das Rammingen für den Flexibus aufbringen müsste, könnten die Fahrleistungen der Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden. „Hier gibt es dann für den Fahrgast eine Fahrt von der Wohnung ohne Umwege und ohne Umsteigen direkt zum Ziel“, so Schwele. Weil das mit „weit weniger Kilometern als über den Umweg System Flexibus“ gewährleistet werde, sieht der Rathauschef weitere Vorteile durch eine geringere Umweltbelastung.

Aus Ramminger Sicht hat sich an den Gründen für die Ablehnung des Flexibus-Konzepts nichts geändert

An den „guten Argumenten“ gegen den Flexibus aus Ramminger Sicht habe sich daher bis heute nichts geändert: „Das macht nur Sinn, wenn eine Anbindung nach Mindelheim möglich ist“, bleibt Schwele dabei. Allein die Verbindung nach Türkheim und weiter zu den beiden Haltepunkten in Buchloe sei und bleibe aus Ramminger Sicht zu wenig. Und wenn dann von Türkheim aus auch keine Weiterfahrt nach Bad Wörishofen zustande käme, dann stelle sich ihm immer noch die Frage: „Wollen wir das? Macht das Sinn?“. Denn dann müsse ein Flexibus-Fahrgast, der von Rammingen nach Mindelheim fahren wolle, ja erst nach Türkheim zum Bahnhof gefahren werden, auf die Bahn umsteigen und in Mindelheim dann vielleicht sogar wieder einen Flexibus rufen, schüttelt Schwele den Kopf.

Immerhin sei die Situation beim ÖPNV in Rammingen durch den Fahrdienst der Nachbarschaftshilfe SoS ohnehin deutlich entspannter als es vielleicht in anderen Gemeinden der Fall sei. Und dann bleiben ja auch die finanziellen Auswirkungen auf die Ramminger Gemeindekasse, so Schwele:

Nur für den Fall, dass es für Rammingen eine funktionierende Anbindung nach Bad Wörishofen und Mindelheim gebe, werde Rammingen bereit sein, den geforderten Zuschuss zu zahlen, so der Beschluss damals.

Immerhin müsste Rammingen in den ersten fünf Jahren einen Zuschuss von rund 25.000 Euro leisten und die Ramminger Ratsmehrheit war und ist sich laut Schwele einig: Zwar sei jede Verbesserung des ÖPNV grundsätzlich zu begrüßen, doch am Ende müsse aber schon ein erkennbarer Vorteil für die potenziellen Flexibus-Kunden in Rammingen dabei herauskommen. Volker Schwarz (FWG) hatte die Ramminger Stimmung in der Januar-Sitzung auf den Punkt gebracht: „Wenn eine Anbindung nach Mindelheim nicht möglich ist, dann macht das keinen Sinn“.

Nach der Kommunalwahl hat der Ramminger Rat zwar einige personelle Wechsel genommen, an der grundsätzlichen Überzeugung zum Flexibus hat dies aber nichts geändert, ist Bürgermeister Anton Schwele nach internen Gesprächen sicher. Somit sehe er aktuell auch keine Veranlassung, das Thema Flexibus erneut auf die Tagesordnung einer Sitzung zu nehmen. Nur für den Fall, dass sich das Angebot ändere und die für Rammingen wichtige Anbindung nach Mindelheim aufgenomen würde, dann könnte man nochmal darüber reden, sagt Schwele.

Ob das klappen kann? Wohl kaum, hatte doch Flexibus-Betreiber Josef Brandner aus Krumbach eine Anbindung nach Bad Wörishofen schon beim „Flexibus-Gipfel“ in Wiedergeltingen im November 2019 ausgeschlossen. Damals hat er versucht, den Kommunalpolitikern aus dem Wertachtal klarzumachen, dass eine entsprechende Flexibus-Verbindung in die Kneippstadt zwangsläufig am Veto der Bahn scheitern werde.

Zumindest die von Wiedergeltingen massiv geforderte Anbindung von und nach Buchloe konnte damals noch nachgebessert werden.

Auch Helmut Höld vom zuständigen Sachgebiet ÖPNV am Landratsamt hatte dies noch im Februar bestätigt: „Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat uns bereits signalisiert, dass sie einer Anbindung von Türkheim nach Bad Wörishofen nicht zustimmen wird, weil damit ein Parallelverkehr entstehen würde. Damit sind uns die Hände gebunden.“

Auch im Türkheimer Gemeinderat war die Skepsis gegenüber dem Flexibus groß

Auch im Türkheimer Gemeinderat war die Skepsis groß, als die Räte im Januar zwar „grundsätzlich“ für eine Einführung des Flexibus im Wertachtal stimmten. Doch von Begeisterung oder gar Euphorie, wie in anderen Unterallgäuer Ortschaften, war bei der Diskussion nichts zu spüren. Türkheim müsste nämlich als größte Gemeinde mit den meisten potenziellen Nutzern dann auch am tiefsten dafür in die Gemeindekasse greifen: rund 17.000 Euro im ersten bis gut 27.000 Euro im fünften Jahr der Einführungsphase.

Knackpunkt aus Türkheimer Sicht: Ohne eine Anbindung nach Bad Wörishofen werden mögliche Flexibus-Fahrgäste aus Türkheim beileibe nicht den erhofften Nutzen aus der Einführung des zusätzlichen ÖPNV-Angebots ziehen können. Und angesichts der immer dünner werdenden Finanzdecke der Gemeinde sorgten auch die zu erwartenden Zuschusskosten in den kommenden fünf Jahren von insgesamt rund 100.000 Euro nicht gerade dafür, dass die Gemeinderäte weniger Bauchschmerzen bei ihrem Ja zum Flexibus hatten.

Alle waren sich einig, dass der Flexibus gerade für Türkheim ohne eine Anbindung nach Bad Wörishofen „wenig attraktiv“ sein werde.

