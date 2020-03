vor 35 Min.

Ramminger Rat will nicht Stellung nehmen

Ordnungsgeld gegen Scharpf erneut Thema im Gemeinderat

Mehrere Bauanträge und Bauvoranfragen beschäftigten den Ramminger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Zum Ende meldete sich auch Thomas Scharpf von der Bürgerliste zu Wort und verwies auf das Schreiben des Landratsamtes zu seiner Beschwerde gegen das Ordnungsgeld, das der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung gegen ihn verhängt hatte (MZ berichtete).

Scharpf zitierte in der jüngsten Sitzung aus dem Schreiben des Landratsamtes, in dem mitgeteilt wurde, dass ein Beschluss über die Verhängung eines Ordnungsgeldes grundsätzlich in öffentlicher Sitzung zu fassen sei. Da Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben worden sei und der Gemeinde dieses Schreiben nicht vorliege, werde zum laufenden Verfahren keine Stellungnahme abgegeben. Dies geht aus dem Sitzungsprotokoll hervor, das der Mindelheimer Zeitung vorliegt.

Joachim Löwenthal vom Skyline Park hat beantragt, das Gastro-Zelt wieder aufzubauen. Nach Einblick in die Planungsunterlagen hatte der Gemeinderat keine Einwände.

Thomas Kerler (Bürgerliste) sprach den Bau einer 50-Meter-Laufbahn und einer Sprunggrube westlich der Grundschule an und wollte wissen, ob alle eingebauten Teile wie Absprungbalken, Randabschlüsse mit Stellplatten mit Gummiprofilen für die Sprunggrube oder Grubenabdeckung zugelassen sind. Die Verwaltung verwies darauf, dass es sich um zugelassene Artikel von Sportfachfirmen handelt. (alf/mz)