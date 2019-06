vor 40 Min.

Randale im Schlosspark: Marktrat sucht Lösungen

Mit deutlichen Worten reagiert Bürgermeister Christian Kähler auf die Störungen im und um den Schlosspark. Die CSU will das Sicherheitsgefühl verbessern.

Von Alf Geiger

Mehr Licht? Eine Sicherheitswacht? Platzverweise? Was kann die Marktgemeinde tun, um gegen die Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Kleinkriminaliät in und rund um den Türkheimer Schlosspark vorzugehen? Dass etwas getan werden muss, machte auch die CSU-Fraktion in einem eigenen, kurzfristig eingebrachten Antrag deutlich: Im Namen seiner Fraktion forderte Jens Gaiser, das Thema „Störungen im Schlosspark“ auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung zu nehmen. Aufrund der „erneuten Schwierigkeiten und Störungen“ der Anwohner im Schlosspark möge sich der Gemeinderat „nochmals mit dem Thema beschäftigen“, so Gaiser. Dabei sollten „mögliche Maßnahmen diskutiert werden, die solche Störungen eventuell vermeiden können“. Dies solle dann auch das „Sicherheitsgefühl der Türkheimer Bügerinnen und Bürger verbessern“, heißt es in dem CSU-Antrag.

Noch vor der Sommerpause will der Türkheimer Gemeinderat über die Randale im Schlosspark diskutieren

Gaiser und seine Fraktion wollte aber nicht unvorbereitet dieses Thema im Gemeinderat diskutieren und forderte daher, dies in der „nächsten Gemeinderatssitzung“ in einem „ordentlichen Tagesordnungspunkt“ zu besprechen, auf den sich dann „alle Fraktionen thematisch vorbereiten können“, so Gaiser.

Damit stieß er bei Bürgermeister Christian Kähler auf offene Ohren. Auch Kähler machte deutlich, wie ernst er die „gewissen Vorfälle“ im Schlosspark nehme, die sich „immer wieder in den Sommermonaten“ dort zutragen. Auch Kähler weiß, dass dieses sensible Thema die Türkheimer Öffentlichkeit umtreibt, wie auch die CSU in ihrem Antrag feststellte. Er werde alles daran setzen, dieses Thema in der Juli-Sitzung noch unterzubringen, versprach er. Angesichts der Fülle der Themen könne er es aber nicht ganz sicher versprechen: „Kreuzigen Sie mich bitte nicht, wenn das dann doch erst nach der Sommerpause klappen sollte...“

Kähler brachte dann gleich auch nochmal die Maßnahmen ins Spiel, gegen die sich der Gemeinderat in den vergangenen Jahren bereits mehrheitlich ausgesprochen hatte: Das von der Verwaltung ausgearbeitete Beleuchtungskonzept wurde zuletzt im November 2017 vom Gemeinderat ebenso abgelehnt wie die Einführung einer Sicherheitswacht, die damals von Polizeichef Thomas Maier wärmstens empfohlen worden war.

Türkheims Bürgermeister Christian Kähler nennt die Randalierer im Schlosspark "unbelehrbare Idioten"

Dass es damit aber wohl kaum getan sein werde, wussten alle am Ratstisch. Michaela Vaitl-Scherer forderte daher auch weitergehende Maßnahmen, etwa ein Jugendkonzept, die Einführung eines Streetworkers oder eine enge Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring und erntete dafür viel Zustimmung.

Dass es aber auch ohne härtere polizeiliche Maßnahmen wohl nicht funktionieren werde, war ebenfalls allen Gemeinderäten ein Anliegen: Mehr Polizeikontrollen und bei Verstößen dann auch Platzverweise, so die Forderung. „Auch das Ordnungsamt ist hier gefragt“, machte Vaitl-Scherer deutlich.

Wie sehr das Thema den Räten und nicht zuletzt auch Rathauschef Kähler auf den Nägeln brennt, machte die zwar kurze, aber durchaus heftige Diskussion deutlich. Kähler sprach von einer Handvoll „unbelehrbaren Idioten“, denen endlich Einhalt geboten werden müsse. Auch er hält ein breit aufgestelltes Jugendkonzept für eine sinnvolle Maßnahme. Schnellschüsse wollte dann aber auch keiner, denn: „Einfach unseren Schlosspark zusperren, hilft auch nicht weiter“, fasste Jens Gaiser die Stimmung zusammen.

